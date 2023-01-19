"На мені спалахнула куртка": батько одного з малюків дитячого садка в Броварах розповів про "армагеддон"

Деталі трагедії у Броварах

Микола Антонов із сином того ранку тільки прийшов у садок, через деякий час пролунав вибух. Чоловік із дитиною дивом залишилися живими.

"Я встиг відкрити шафку для одягу, і раптом почув дивний гул. Вихователька сказала, що це дуже схоже на звук "шахідів". Але повітряної тривоги не було. Я сказав, що зараз подивлюся. Підійшов до вікна, відчинив фіранку і побачив, як прямо на нас з боку "Епіцентру" летить махина червоно-сірого кольору. Це був вертоліт. Він летів прямо на нас. І наступної секунди я зрозумів, що він не летить, а падає. "Втікайте! - Встиг закричати. — Падайте на підлогу!" – розповів Микола.

У Броварах впав гвинтокрил (фото: РБК-Україна)

Чоловік описує те, що відбувалося, як справжній "армагеддон".

"Вибуховою хвилею мене відкинуло від вікна. Те ж саме сталося з татом іншого хлопчика, який теж був поруч. Вийшло, що гелікоптер врізався в протилежну частину нашої будівлі. А в нас полетіли його уламки, що горіли. На мені загорілася куртка, я почав шукати сина. Знайшов — він дивом не постраждав. На батькові іншого хлопчика, і на кількох інших дітях теж спалахнув одяг...", - згадує українець.

Потім пожежа почалася в кімнаті, де був батько з сином. Вони встигли вибігти надвір.

"Там був справжній армагедон. Все у вогні, все горить... Якщо я правильно зрозумів, вертоліт врізався в дах садка, після чого його відкинуло і він, перелетівши через частину будівлі, де ми знаходилися, врізався в під'їзд житлового будинку. Це просто диво, що мій син та інші діти, які перебували у нашій кімнаті, не постраждали. Я отримав опіки, але це нісенітниця в порівнянні з тим, що трапилося з іншими людьми", - резюмував він.

Що відомо про трагедію зараз

Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Зокрема:

Денис Монастирський – міністр

– міністр Євген Єнін - перший заступник міністра

- перший заступник міністра Юрій Лубкович – державний секретар МВС.

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, керівництво МВС прямувало в одну з гарячих точок.

СБУ повідомила, що розпочала виробництво через падіння вертольота у Броварах. Зараз розглядаються три версії трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність вертольота, навмисні дії щодо знищення транспортного засобу.