"Квартал 95" без Зеленского: актеры стали сами не свои

Актеры студии "Квартал 95" рассказали, как им живется без Владимира Зеленского, в преддверии первого концерта "Вечернего Квартала", который состоится в воскресенье, 9 мая, в Киеве, без участия когда-то бессменного лидера.

Один из ведущих актеров студии Александр Пикалов рассказывает, что сейчас "они переживают тоску по ушедшему политику-товарищу", но тем не менее "паника уже прошла". Пикалов обещает удивить зрителей в новом осеннем сезоне.

Степан Казанин говорит, что работать без Владимира Зеленского немного непривычно и в коллективе "не хватает этого хриплого голоса".

"Такое ощущение, что из пазла убрали один кусочек или вырвали часть какого-то органа… Но мы стараемся справляться", - рассказывает Казанин.

Актер также рассказал, что Владимир Зеленский уже видел новую программу "Квартала" и был приятно удивлен.

Юрий Корявченков и Степан Казанин (фото: facebook.com/kvartal95)

По словам Юрия Корявченкова (Юзика), сейчас в "Квартал" вдохнется новая жизнь. Актер надеется, что перемены пойдут шоу только на пользу.

"Безусловно, мы и дальше продолжим шутить на все острополитические темы", - говорит Юзик.

Мика Филатов, актер и концертный директор "Квартала" говорит, что некоторое время "ходил сам не свой". По словам юмориста, его преследовало ощущение, что от него "реально оторвали какую-то часть тела". И подобные изменения замечали даже коллеги.

"Юра Крапов спросил: "Это ты из-за Вовы так?". Конечно, все это непривычно", - говорит Мика.

Актеры студии "Квартал 95" (фото: facebook.com/kvartal95)

Филатов также поведал, что после ухода Зеленского команда "Квартала" еще более сплотилась, а также о том, что популярность шоу возросла и они получают много предложений зарубежных гастролей (Америка, Европа, Австралия).

Владимир Мартынец, которого называют "заменой Зеленского", присоединился к "кварталовцам" совсем недавно. Он говорит, что без зеленского "Квартал" будет, но уже немного другой.

"Есть надежда, что с появлением новых актеров, мы привлечем и новую аудиторию в "Вечерний Квартал", - говорит молодой актер.

Владимир Мартынец (фото: facebook.com/)

Ранее стало известно ,что в шоу "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" Зеленского заменят уже известные украинцам юмористы.

Также сообщалось, что актер из студии "Квартал 95" Юрий Корявченков заявил о своих планах баллотироваться на выборах в Верховную Раду в этом году.