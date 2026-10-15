Як висушити мокре взуття після дощу: правила для шкіри, замші та кросівок

Після сильної зливи взуття може промокнути настільки, що навіть за ніч не встигає повністю висохнути. Часто мокру пару ставлять біля батареї, щоб прискорити процес, однак сильне нагрівання може пошкодити матеріали.

Як правильно висушити мокре взуття, що допоможе прискорити процес і яких помилок варто уникати, розповідає Styler.

Що зробити з мокрим взуттям одразу

Після повернення додому не варто просто залишати мокру пару в коридорі. Щоб повітря краще потрапляло всередину, взуття потрібно розшнурувати або максимально відкрити, а знімні устілки - витягнути та сушити окремо.

Як радять у Clarks , спочатку з поверхні потрібно прибрати зайву воду. Для цього її можна обережно промокнути сухою тканиною або рушником.

Після цього взуття слід залишити в сухому та добре провітрюваному місці. Якщо пара дуже мокра, переходьте до способу з папером.

Як висушити взуття за допомогою паперу

Звичайний папір може допомогти витягнути частину вологи з внутрішньої підкладки. Особливо зручно використовувати цей спосіб для ділянок біля носка, куди складно дістатися рушником.

Nike рекомендує наповнити взуття зім'ятою газетою та періодично замінювати її, коли вона намокне. Якщо підкладка світла, замість газети краще взяти чистий папір або паперові рушники, щоб друкарська фарба не залишила слідів.

Спочатку вийміть устілки та послабте шнурівку. Потім зімніть папір і заповніть ним внутрішню частину взуття. Не набивайте пару надто щільно - папір має поглинати воду, не змінюючи форму взуття.

Перевіряйте його в процесі сушіння. Щойно папір стане мокрим, замініть його сухим. Якщо взуття промокло наскрізь, це може знадобитися зробити кілька разів.

Як прискорити висихання

Якщо потрібно прискорити процес, краще зробити ставку не на високу температуру, а на циркуляцію повітря.

У Nike серед способів сушіння радять використовувати вентилятор. Перед цим потрібно вийняти устілки та максимально відкрити взуття, щоб повітря потрапляло всередину.

Пару можна поставити перед вентилятором і залишити на кілька годин. Такий спосіб допомагає волозі випаровуватися без впливу високої температури.

Якщо взуття потрібне вже наступного ранку, починати сушіння краще одразу після повернення додому. Вийміть устілки, приберіть зайву воду, покладіть усередину папір і замінюйте його в міру намокання.

Якщо пара промокла наскрізь, за одну ніч вона все одно може не висохнути повністю.

Чому не варто сушити взуття на батареї або феном

За інформацією експертів REI , висока температура не лише прискорює зношування шкіри, а й послаблює клейові з'єднання взуття. Тому для сушіння не варто використовувати батареї, обігрівачі та інші джерела сильного тепла. Натомість фахівці радять залишати взуття за кімнатної температури в сухому приміщенні, а для прискорення процесу використовувати вентилятор.

Тому навіть якщо взуття потрібно терміново, краще використовувати папір і циркуляцію повітря, а не намагатися висушити його максимально гарячим повітрям.

Як сушити шкіряне та замшеве взуття

Спосіб сушіння варто підбирати з урахуванням матеріалу.

Шкіряне взуття потрібно залишити висихати поступово за кімнатної температури. Усередину можна покласти папір, який одночасно поглинатиме вологу та допомагатиме підтримувати форму. У Clarks також радять після висихання шкіряного взуття нанести відповідний засіб для догляду, щоб матеріал залишався м'яким.

Із замшею потрібно поводитися ще обережніше. Не намагайтеся інтенсивно терти її, поки поверхня мокра. Спочатку дайте парі висохнути природним способом, а вже потім очищуйте матеріал відповідним засобом або щіткою.

Перед будь-якою обробкою варто враховувати рекомендації виробника конкретної пари, адже різні види шкіри та замші можуть вимагати різного догляду.

Як сушити кросівки та інше спортивне взуття

Для спортивного взуття також варто почати з устілок і шнурівки. Вийміть устілки, послабте шнурки та відкрийте взуття настільки, наскільки це можливо.

Якщо всередині багато води, спочатку промокніть її сухою тканиною або паперовим рушником. Після цього можна скористатися папером або вентилятором.

Nike не радить класти спортивне взуття в сушильну машину: висока температура може пошкодити клей, яким скріплені окремі елементи. Натомість пару краще залишити сушитися природним способом у приміщенні з хорошою циркуляцією повітря.

Як зрозуміти, що взуття повністю висохло

Не варто орієнтуватися лише на зовнішню поверхню. Вона може бути сухою, тоді як підкладка, носок або ділянка під устілкою все ще залишатимуться вологими.

Перед наступним використанням перевірте взуття всередині рукою. Окремо перевірте устілки - якщо вони ще вологі, залиште їх сушитися.

Не прибирайте недосушену пару в закриту шафу чи коробку. Краще залишити її в провітрюваному місці ще на деякий час.

Якщо взуття промокло дуже сильно, безпечніше дати йому висохнути довше, ніж прискорювати процес батареєю, феном або іншим джерелом високої температури.