Как высушить мокрую обувь после дождя: правила для кожи, замши и кроссовок

После сильного ливня обувь может промокнуть настолько, что даже за ночь не успевает полностью высохнуть. Часто мокрую пару ставят у батареи, чтобы ускорить процесс, однако сильное нагревание может повредить материалы.

Как правильно высушить мокрую обувь, которая поможет ускорить процесс и какие ошибки следует избегать, рассказывает Styler.

Что сделать с мокрой обувью сразу

После возвращения домой не стоит просто оставлять мокрую пару в коридоре. Чтобы воздух лучше проникал внутрь, обувь нужно расшнуровать или максимально открыть, а съемные стельки - вынуть и сушить отдельно.

Как советуют в Clarks, сначала с поверхности нужно убрать лишнюю воду. Для этого ее можно аккуратно промокнуть сухой тканью или полотенцем.

После этого обувь следует оставить в сухом и хорошо проветриваемом месте. Если пара очень мокрая, переходите к способу с бумагой.

Как высушить обувь с помощью бумаги

Обычная бумага может помочь вытянуть часть влаги из внутренней подкладки. Особенно удобно использовать этот способ для участков возле носка, куда сложно добраться полотенцем.

Nike рекомендует наполнить обувь смятой газетой и периодически заменять ее, когда она намокнет. Если подкладка светлая, вместо газеты лучше взять чистую бумагу или бумажные полотенца, чтобы типографская краска не оставила следов.

Сначала выньте стельки и ослабьте шнуровку. Затем сомните бумагу и заполните ею внутреннюю часть обуви. Не набивайте пару слишком плотно - бумага должна впитывать воду, не изменяя форму обуви.

Проверяйте ее в процессе сушки. Как только бумага станет мокрой, замените ее сухой. Если обувь промокла насквозь, это может понадобиться сделать несколько раз.

Как ускорить высыхание

Если нужно ускорить процесс, лучше сделать ставку не на высокую температуру, а на циркуляцию воздуха.

В Nike среди способов сушки советуют использовать вентилятор. Перед этим нужно вынуть стельки и максимально открыть обувь, чтобы воздух проникал внутрь.

Пару можно поставить перед вентилятором и оставить на несколько часов. Такой способ помогает влаге испаряться без воздействия высокой температуры.

Если обувь нужна уже на следующее утро, начинать сушку лучше сразу после возвращения домой. Выньте стельки, уберите лишнюю воду, положите внутрь бумагу и заменяйте ее по мере намокания.

Если пара промокла насквозь, за одну ночь она все равно может не высохнуть полностью.

Почему не стоит сушить обувь на батарее или феном

По информации экспертов REI, высокая температура не только ускоряет износ кожи, но и ослабляет клеевые соединения обуви. Поэтому для сушки не стоит использовать батареи, обогреватели и другие источники сильного тепла. Вместо этого специалисты советуют оставлять обувь при комнатной температуре в сухом помещении, а для ускорения процесса использовать вентилятор.

Поэтому даже если обувь нужна срочно, лучше использовать бумагу и циркуляцию воздуха, а не пытаться высушить ее максимально горячим воздухом.

Как сушить кожаную и замшевую обувь

Способ сушки стоит подбирать с учетом материала.

Кожаную обувь нужно оставлять высыхать постепенно при комнатной температуре. Внутрь можно положить бумагу, которая одновременно будет впитывать влагу и помогать поддерживать форму. В Clarks также советуют после высыхания кожаной обуви нанести соответствующее средство для ухода, чтобы материал оставался мягким.

С замшей нужно обращаться еще осторожнее. Не пытайтесь интенсивно тереть ее, пока поверхность мокрая. Сначала дайте паре высохнуть естественным способом, а уже затем очищайте материал соответствующим средством или щеткой.

Перед любой обработкой стоит учитывать рекомендации производителя конкретной пары, поскольку разные виды кожи и замши могут требовать разного ухода.

Как сушить кроссовки и другую спортивную обувь

Для спортивной обуви также стоит начать со стелек и шнуровки. Выньте стельки, ослабьте шнурки и откройте обувь настолько, насколько это возможно.

Если внутри много воды, сначала промокните ее сухой тканью или бумажным полотенцем. После этого можно воспользоваться бумагой или вентилятором.

Nike не советует класть спортивную обувь в сушильную машину: высокая температура может повредить клей, которым скреплены отдельные элементы. Вместо этого пару лучше оставить сушиться естественным способом в помещении с хорошей циркуляцией воздуха.

Как понять, что обувь полностью высохла

Не стоит ориентироваться только на внешнюю поверхность. Она может быть сухой, в то время как подкладка, носок или участок под стелькой все еще будут оставаться влажными.

Перед следующим использованием проверьте обувь внутри рукой. Отдельно проверьте стельки - если они еще влажные, оставьте их сушиться.

Не убирайте недосушенную пару в закрытый шкаф или коробку. Лучше оставить ее в проветриваемом месте еще на некоторое время.

Если обувь промокла очень сильно, безопаснее дать ей высохнуть дольше, чем ускорять процесс батареей, феном или другим источником высокой температуры.