Як розповісти дитині про те, що тато на війні і чим він там займається

Чесність і простота

Дітям важливо знати правду, але вона має бути простою і відповідати їхньому вікові. Поясніть, що тато пішов захищати інших людей, а також їхню родину, країну. Уникайте надто складних або страшних деталей, але й не створюйте ілюзій, що тато просто "в подорожі".

Використовуйте зрозумілі образи

Спробуйте пояснити на знайомих дитині прикладах: "Тато - як супергерой, який захищає людей від небезпеки, щоб всі могли жити в мирі". Це допоможе дитині зрозуміти, що робота тата є важливою і героїчною.

Розвінчайте міфи та страхи

Діти часто будують страшні уявлення, коли чогось не розуміють. Тому важливо дати можливість дитині ставити питання і спокійно відповідати на них. Якщо дитина боїться, що тато більше не повернеться, підтримайте її словами: "Тато робить усе можливе, щоб бути обережним і повернутися додому".

Діліться позитивом

Розповідайте дитині, як тато підтримує зв’язок, як ви спілкуєтеся з ним або чекаєте на його повідомлення. Це може допомогти зберегти відчуття зв’язку з татом і показати, що, хоч він далеко, він любить і пам’ятає про родину.

Залучайте до підтримки

Запропонуйте дитині написати листа чи намалювати малюнок для тата. Це допоможе їй відчути свою причетність і підтримку. Діти, які відчувають, що можуть "допомогти" в ситуації, краще справляються з тривогою.

Будьте поруч емоційно

Залишайтеся уважними до емоцій дитини. Якщо вона сумує, дайте можливість плакати чи обговорити свої страхи. Покажіть, що ви завжди поруч, що її почуття важливі й вона може ділитися з вами будь-якими думками.



"Головне у такій розмові - дати дитині відчуття стабільності, впевненості та показати, що вона не одна у своїх переживаннях. Нагадуйте, що її тато - герой, який робить важливу роботу й обов’язково мріє повернутися додому до неї", - радить Наталія Гаріна.