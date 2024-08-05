Як допомогти дитині адаптуватися до нових умов життя: практичний вебінар від Фонду Ахметова

Програма "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству ‒ ні!" 25 липня провела вебінар, який дав батькам відповіді, практичні поради та лайфхаки батькам стосовно адаптації дітей до нових умов життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Серед ключових питань заходу - якими є умови успішної соціально-психологічної адаптації та інтеграції дітей із сімей переселенців в Україні, що треба знати батькам та які нюанси врахувати під час адаптації дитини до дитсадка чи школи, у чому полягає специфіка процесу адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та ін.

Онлайн-захід на тему "Особливості соціально-психологічної адаптації дітей" відвідали майже 300 учасників. Переглянути відеозапис тренінгу можна у Facebook.

Спікерка Галина Мазур, сертифікована тренерка з підготовки кандидатів у сімейні форми виховання, підкреслила, що для успішної адаптації дитини до нових умов батькам необхідно в першу чергу стабілізувати власний емоційний стан, не висовувати надмірних вимог до дитини, допомагати в налагодженні контактів та якісно проводити час разом.

Експертка порадила батькам почитати з малюками терапевтичну казку "Герої також плачуть" (посилання на казку шукайте тут). Казка має цікавий для дитини сюжет про воєнні події в Україні та містить розмальовки, які можна з дитиною розфарбувати та проговорити свій емоційний стан.

Також фахівчиня радить батькам під час адаптації дитини до дитячого садочка бути готовими "відпустити дитину", не перевантажувати її додатковими гуртками та заняттями, зробити цей процес поступовим та "лагідним".

Під час адаптації до школи необхідно визначити психологічну готовність дитини, створити комфортний режим дня, обирати навчальний заклад, базуючись на гарних відгуках про вчителів та обов’язково підтримувати дитину.

Галина Мазур дала багато дієвих та ефективних порад щодо адаптації дітей до різних умов життя та навчання.

"Щиро дякую за корисну та доступно подану інформацію. Бажаємо більше таких потрібних у наш непростий час заходів", - розповіли слухачі заходу.

Фонд Ріната Ахметова всі 19 років роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі "Сирітству - ні" вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.