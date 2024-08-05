Как помочь ребенку адаптироваться к новым условиям жизни: практический вебинар от Фонда Ахметова

Программа "Ринат Ахметов ‒ Детям. Сиротству ‒ нет!" 25 июля провела вебинар, давший родителям ответы, практические советы и лайфхаки родителям об адаптации детей к новым условиям жизни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Среди ключевых вопросов мероприятия - каковы условия успешной социально-психологической адаптации и интеграции детей из семей переселенцев в Украине, что нужно знать родителям и какие нюансы учесть при адаптации ребенка к детскому саду или школе, в чем заключается специфика процесса адаптации детей-сирот и детей , лишенных родительской заботы и др.

Онлайн-мероприятие по теме "Особенности социально-психологической адаптации детей" посетили почти 300 участников. Просмотреть видеозапись тренинга можно в Facebook.

Спикер Галина Мазур, сертифицированная тренер по подготовке кандидатов в семейные формы воспитания, подчеркнула, что для успешной адаптации ребенка к новым условиям родителям необходимо в первую очередь стабилизировать собственное эмоциональное состояние, не выдвигать чрезмерных требований к ребенку, помогать в налаживании контактов и качественно проводить время вместе. .

Эксперт посоветовала родителям почитать с малышами терапевтическую сказку "Герои также плачут" (ссылки на сказку ищите здесь). У сказки есть интересный для ребенка сюжет о военных событиях в Украине и содержит раскраски, которые можно с ребенком раскрасить и проговорить свое эмоциональное состояние.

Также специалист советует родителям во время адаптации ребенка к детскому саду быть готовыми "отпустить ребенка", не перегружать его дополнительными кружками и занятиями, сделать этот процесс постепенным и "кротким".

При адаптации к школе необходимо определить психологическую готовность ребенка, создать комфортный режим дня, выбирать учебное заведение, основываясь на хороших отзывах об учителях и обязательно поддерживать ребенка.

Галина Мазур дала много действенных и эффективных советов по адаптации детей к разным условиям жизни и обучения.

"Искренне спасибо за полезную и доступно представленную информацию. Желаем больше таких необходимых в наше непростое время мер", - рассказали слушатели мероприятия.

Фонд Рината Ахметова все 19 лет работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство - нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.