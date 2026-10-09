Хіт про "Кабанчика", KALUSH і Dior: чим займалися учасники "Фабрики зірок" до шоу

Частина учасників нової "Фабрики зірок" уже мала власну аудиторію задовго до прем'єри шоу. Хтось ставав вірусним у TikTok, хтось виходив на сцену великих телевізійних проєктів, а хтось працював із музикантами та fashion-брендами.

Хто з учасників нової "Фабрики зірок" побудував кар’єру до участі у шоу, розповідає Styler.

XSTATTY

Аліна Гриневич, відома як XSTATTY, могла запам'ятатися користувачам соцмереж завдяки пісні "Кабанчик". Її виконання завірусилося в TikTok на понад 10 мільйонів переглядів, а згодом гурт Мюслі UA зробили з нею ремікс.

До "Фабрики зірок" XSTATTY також мала досвід виступів на великих українських майданчиках. Вона брала участь у "Чорноморських іграх", з'являлася у "Танцях з зірками" та виступала разом із гуртом "Скрябін".

BEREZA

Вадим Березовський, який виступає як BEREZA, прийшов на шоу вже з досвідом публічних виступів. До "Фабрики" він записував кавери та з'являвся у контенті разом із блогеркою Сімбочкою.

Музикант також виступав на "Чорноморських іграх", концертах та просто на вулицях України й Італії. Грати на гітарі він навчався самостійно за відеоуроками на YouTube.

Окремий етап його музичної історії - робота з KALUSH. У лютому 2025 року вийшла спільна композиція KALUSH x BEREZA "Покохав", у створенні якої Вадим Березовський зазначений серед авторів музики й тексту. Крім “Покохав”, також були випущені пісні “Парашут”, “Бульбашки”, та “Ліхтарі”.

NASÙ

Анастасія Мудрик, яка виступає під псевдонімом NASÙ, до "Фабрики зірок" уже була учасницею музичного реаліті "Мультитрек people".

У четвертому випуску третього сезону, який вийшов 7 березня 2025 року, NASÙ працювала над піснею, образом, вокалом та хореографією разом з іншими молодими артистами. Випуск опублікований на офіційному YouTube-каналі "Мультитрек".

NASU на сцені проекту "Мультитрек people" (скриншот з випуску)

POVIN

Вероніка Степаненко, відома як POVIN, стала 13-ю учасницею "Фабрики зірок" після глядацького голосування. Але її музика з'явилася у публічному просторі ще до участі в шоу.

У березні 2025 року POVIN випустила пісню "Спогади". Вона стала офіційним саундтреком до українського психологічного трилера "Мишоловка" режисера Сергія Касторних. Пісня вийшла разом із кліпом, у якому зіграли сама артистка та актор Юрій Кулініч, виконавець головної ролі у фільмі.

DISHA

Діана Стасюк могла запам'ятатися глядачам ще за нацвідбором на Дитяче "Євробачення". У 2022 році вона стала фіналісткою українського відбору з авторською піснею "We are the Future".

До участі у "Фабриці зірок" Діана також виступала на музичних конкурсах і фестивалях. Тож телевізійна сцена для неї не стала першим великим майданчиком.

DIKYI

Олександр Дикий, який виступає під псевдонімом DIKYI, розвивався у музиці ще до "Фабрики". Він діючий учасник гурту The Soul Delusion, а також працював як мультиінструменталіст і автор.

На шоу DIKYI представлений як баритон та музикант, який грає на кількох інструментах і працює у жанрах від блюзу та фанку до інді й альт-попу.

MYRÓ та NANA SOLIS

Одразу двох нинішніх "фабрикантів" глядачі могли бачити в іншому популярному талант-шоу.

MYRÓ та NANA SOLIS раніше брали участь у "Україна має талант" у складі хору EUGENIUS. У "Фабриці зірок" вони вже виступають як окремі артисти.

MYRÓ також можна було зустріти у музичних відео та каверах, які він публікував до участі в шоу, зокрема у виконаннях композицій, пов'язаних із грою Genshin Impact.

JEZUSMAN

JEZUSMAN до "Фабрики зірок" також не був новачком на сцені. Артист поєднує вокал, танці та електронну музику, а раніше був пов'язаний із гуртом Lucky4 та випускав власні композиції.

Раніше Styler розповідав, що у його архівних соцмережах збереглися матеріали, пов'язані з виступами та поїздками до Росії .

ANNA SIMON

Анна Сімон прийшла на "Фабрику зірок" не лише з музичним досвідом. До активного розвитку у музиці вона працювала моделлю та брала участь у fashion-проєктах.

Серед згадуваних у її професійному портфоліо робіт - рекламна кампанія Givenchy, показ українського бренду FROLOV та робота з Dior.

LIYAA

Лілія Паламар, відома як LIYAA, також мала музичний досвід до "Фабрики". Вона брала участь у "Мультитрек", де молоді артисти працюють над піснями, вокалом, образом та сценічною подачею.

Крім музики, LIYAA працювала моделлю. На "Фабрику" вона прийшла як сольна артистка, а вже під час проєкту її об'єднали в дует із LESAN.

LIYAA на сцені проекту "Мультитрек people" (скриншот з випуску)

LESAN

Олександр Круглий, відомий як LESAN, має один із найбільш насичених музичних бекграундів серед "фабрикантів".

До "Фабрики зірок" він брав участь у шоу "Співають всі". LESAN також був учасником заходів "Амбасадор Дитинства". Крім власних релізів, він працював як автор і саундпродюсер. Його музичний каталог до "Фабрики" включає, зокрема, спільні роботи з іншими виконавцями та власні сингли.