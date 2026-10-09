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Главная Люди Хит про "Кабанчика", KALUSH и Dior: чем занимались участники "Фабрики зірок" до шоу
Люди 09 октября 2026 · 08:04
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Хит про "Кабанчика", KALUSH и Dior: чем занимались участники "Фабрики зірок" до шоу

У некоторых "фабрикантов" уже были известные песни, выступления на телевидении, участие в группах и сотрудничество с известными брендами
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Хит про "Кабанчика", KALUSH и Dior: чем занимались участники "Фабрики зірок" до шоу

Популярность "фабрикантов" до "Фабрике зірок" (коллаж: Styler)

У части участников новой "Фабрики зірок" уже была собственная аудитория задолго до премьеры шоу. Кто-то становился вирусным в TikTok, кто-то выходил на сцену больших телевизионных проектов, а кто-то работал с музыкантами и fashion-брендами.

Кто из участников новой "Фабрики зірок" построил карьеру для участия в шоу, рассказывает Styler.

XSTATTY

Алина Гриневич, известная как XSTATTY, могла запомниться пользователям соцсетей благодаря песне "Кабанчик". Ее исполнение завирусилось в TikTok более чем на 10 миллионов просмотров, а впоследствии группа Мюсли UA сделали с ней ремикс.

До "Фабрики зірок" XSTATTY также имела опыт выступлений на больших украинских площадках. Она принимала участие в "Чорноморських іграх", появлялась в "Танці з зірками" и выступала вместе с группой "Скрябін".

BEREZA

Вадим Березовский, выступающий как BEREZA, пришел на шоу уже с опытом публичных выступлений. До "Фабрики" он записывал каверы и появлялся в контенте вместе с блогершей Симбочкой.

Музыкант также выступал на "Чорноморських іграх", концертах и просто на улицах Украины и Италии. Играть на гитаре он учился самостоятельно по видеоурокам на YouTube.

Отдельный этап его музыкальной истории - работа с KALUSH. В феврале 2025 года вышла совместная композиция KALUSH x BEREZA "Покохав", в создании которой Вадим Березовский указан среди авторов музыки и текста. Кроме "Покохав", также были выпущены песни "Парашут", "Бульбашки", и "Ліхтарі".

NASÙ

Анастасия Мудрик, выступающая под псевдонимом NASÙ, до "Фабрики зірок" уже была участницей музыкального реалити "Мультитрек people".

В четвертом выпуске третьего сезона, вышедшем 7 марта 2025 года, NASÙ работала над песней, образом, вокалом и хореографией вместе с другими молодыми артистами. Выпуск опубликован на официальном YouTube-канале "Мультитрек".

Хит про &quot;Кабанчика&quot;, KALUSH и Dior: чем занимались участники &quot;Фабрики зірок&quot; до шоу
NASU на сцене проекта "Мультитрек people" (скриншот из выпуска)

POVIN

Вероника Степаненко, известная как POVIN, стала 13-й участницей "Фабрики зірок" после зрительского голосования. Но ее музыка появилась в публичном пространстве до участия в шоу.

В марте 2025 года POVIN выпустил песню "Спогади". Она стала официальным саундтреком к украинскому психологическому триллеру "Мышоловка" режиссера Сергея Касторных. Песня вышла вместе с клипом, в котором сыграли сама артистка и актер Юрий Кулинич, исполнитель главной роли в фильме.

DISHA

Диана Стасюк могла запомниться зрителям еще по нацотбору на Детское "Евровидение". В 2022 году она стала финалисткой украинского отбора с авторской песней "We are the Future".

До участия в "Фабриці зірок" Диана также выступала на музыкальных конкурсах и фестивалях. Поэтому телевизионная сцена для нее не стала первой большой площадкой.

DIKYI

Александр Дикий, выступающий под псевдонимом DIKYI, развивался в музыке еще до "Фабрики". Он действующий участник группы The Soul Delusion, а также работал как мультиинструменталист и автор.

На шоу DIKYI представлен как баритон и музыкант, играющий на нескольких инструментах и работающий в жанрах от блюза и фанка до инди и альт-попа.

MYRÓ и NANA SOLIS

Сразу двух нынешних "фабрикантов" зрители могли видеть в другом популярном талант-шоу.

MYRÓ и NANA SOLIS ранее участвовали в "Украина має талант" в составе хора EUGENIUS. В "Фабрике зірок" они уже выступают как отдельные артисты.

MYRÓ также можно было встретить в музыкальных видео и каверах, которые он публиковал до участия в шоу, в частности, в исполнениях композиций, связанных с игрой Genshin Impact.

JEZUSMAN

JEZUSMAN до "Фабрики зірок" также не был новичком на сцене. Артист объединяет вокал, танцы и электронную музыку, а раньше был связан с группой Lucky4 и выпускал свои композиции.

Ранее Styler рассказывал, что в его архивных соцсетях сохранились материалы, связанные с выступлениями и поездками в Россию.

ANNA SIMON

Анна Симон пришла на "Фабрику зірок" не только с музыкальным опытом. До активного развития в музыке она работала моделью и участвовала в fashion-проектах.

Среди упоминавшихся в ее профессиональном портфолио работ - рекламная кампания Givenchy, показ украинского бренда FROLOV и работа с Dior.

LIYAA

Лилия Паламар, известная как LIYAA, также имела музыкальный опыт до "Фабрики". Она принимала участие в "Мультитрек", где молодые артисты работают над песнями, вокалом, образом и сценической подачей.

Помимо музыки, LIYAA работала моделью. На "Фабрику" она пришла как сольная артистка, а уже во время проекта ее объединили в дуэт с LESAN.

Хит про &quot;Кабанчика&quot;, KALUSH и Dior: чем занимались участники &quot;Фабрики зірок&quot; до шоу
LIYAA на сцене проекта "Мультитрек people" (скриншот из выпуска)

LESAN

Александр Круглый, известный как LESAN, имеет один из самых насыщенных музыкальных бэкграундов среди "фабрикантов".

До "Фабрики зірок" он принимал участие в шоу "Співають всі". LESAN также был участником мероприятий "Амбасадор Дитинства". Кроме своих релизов, он работал как автор и саундпродюсер. Его музыкальный каталог до "Фабрики" включает, в частности, совместные работы с другими исполнителями и собственные синглы.

Хит про &quot;Кабанчика&quot;, KALUSH и Dior: чем занимались участники &quot;Фабрики зірок&quot; до шоу
LESAN на шоу "Співають всі!" (скриншот из выпуска)

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