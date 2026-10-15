GTA, Skyrim і Undertale: культові ігрові меми та звуки, які впізнають за секунди

"Here we go again"

Знайома ситуація: ви щойно розібралися з однією проблемою, як на горизонті вже з'являється наступна. Саме для таких моментів інтернет обрав фразу Карла "CJ" Джонсона з GTA: San Andreas - "Here we go again".

У грі герой вимовляє її на початку історії, але згодом репліка почала жити власним життям. Тепер її додають до відео про черговий дедлайн, несподівані витрати чи повернення до справи, яку хотілося забути назавжди.

WASTED

Невдало перестрибнули калюжу, впустили телефон на диван або спіткнулися на рівному місці? У мемній версії GTA фінал у таких ситуацій один - величезний напис "WASTED" на екрані та характерний звуковий ефект.

У Grand Theft Auto цей напис з'являється після загибелі персонажа. В інтернеті його давно використовують для комічного перебільшення будь-якої невдачі. Що дрібніша проблема, то смішніший контраст між нею та драматичним оформленням.

"Я теж колись був шукачем пригод..."

"Я теж колись був шукачем пригод, а потім отримав стрілу в коліно" - фраза, яку багато хто впізнає, навіть не знаючи, як виглядає Skyrim.

У грі цю репліку повторюють міські вартові, а в інтернеті її перетворили на жарт про втрачені амбіції. Колись ви хотіли вивчити п'ять мов, бігати марафони й підкорити світ, а тепер найбільша пригода - дочекатися вихідних. Приблизно такий настрій і передає цей мем.

До речі, виробник гри Bethesda навіть присвятив окремий матеріал історії популярної фрази. Звичайний діалог другорядного персонажа став одним із найвідоміших мемів гри.

Megalovania - музика з Undertale, яка передвіщає хаос

Ви просто спокійно займаєтеся своїми справами, аж раптом починає грати Megalovania. У мемному світі це означає одне: зараз з'явиться надзвичайно складний суперник або звичайна ситуація перетвориться на фінальну битву.

Композицію створив Тобі Фокс, а світову популярність вона здобула завдяки Undertale, зокрема сцені бою із Sans. Згодом трек розійшовся реміксами, каверами та короткими відео, у яких будь-яку дрібницю подають так, ніби від неї залежить доля світу.

"От що, Мічений, я тебе врятував, але гречного дядька розігрувати не буду"

Якщо ви хоч раз чули фразу "Мічений, я тебе врятував…", то, найімовірніше, уже впізнали відсилання до S.T.A.L.K.E.R. Це культова серія ігор української студії GSC Game World, яка подарувала інтернету чимало мемних моментів.

Репліку перетворили на мем, який використовують щоразу, коли хтось ефектно з'являється на допомогу або рятує ситуацію в останню секунду. І навіть якщо ви ніколи не були у Зоні віртуально, цей фрагмент міг траплятися в мемних відео.

Звук монети з Super Mario - маленька перемога теж перемога

Знайшли гроші в кишені старої куртки? Отримали несподіваний кешбек? Згадали, що завтра не потрібно нікуди йти? Уявіть, що в цей момент лунає знайомий звук збирання монети із Super Mario.

Цей короткий дзвінкий ефект став одним із найвідоміших ігрових звуків. У мемах його використовують для позначення маленьких досягнень, бонусів і приємних несподіванок. І неважливо, скільки саме ви виграли: головне, що монетка зарахована.

"28 ударів ножем!"

Бувають ситуації, коли людина настільки сильно накосячила, що звичайного "ну як так?" уже недостатньо. Саме для таких моментів інтернет має легендарне "28 STAB WOUNDS!" із Detroit: Become Human.

Під час допиту Коннор емоційно наголошує на тому, що жертві завдали 28 ножових поранень. Його обурення, драматична подача та напружена атмосфера сцени перетворили репліку на мем, який легко впізнати навіть поза грою.

У соцмережах фразу використовують, коли хочуть перебільшити масштаб чиєїсь помилки. Забули купити хліб? Зіпсували вечерю? Запізнилися на п'ять хвилин? Для мемної версії це вже майже справа століття.

Press F to pay respects

Бувають моменти, коли хочеться вшанувати чиюсь пам'ять, але інтернет одразу згадує літеру F. Мем "Press F to pay respects" походить із гри Call of Duty: Advanced Warfare 2014 року.

Під час сцени похорону гравцеві пропонують натиснути клавішу F, щоб віддати шану загиблому. Цей інтерактивний момент багатьом здався настільки недоречним і механічним, що швидко перетворився на мем.

Тепер окрему літеру F пишуть у коментарях, коли щось пішло не так: хтось запізнився на важливу подію, розбив телефон або провалив дедлайн. Це короткий спосіб висловити співчуття з іронією - мовляв, ситуація сумна, але інтернет уже знає, що написати.