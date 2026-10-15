GTA, Skyrim и Undertale: культовые игровые мемы и звуки, которые узнают за секунды

"Here we go again"

Знакомая ситуация: вы только что разобрались с одной проблемой, как на горизонте уже появляется следующая. Именно для таких моментов интернет выбрал фразу Карла "CJ" Джонсона из GTA: San Andreas - "Here we go again".

В игре герой произносит ее в начале истории, но впоследствии реплика начала жить собственной жизнью. Теперь ее добавляют к видео об очередном дедлайне, неожиданных расходах или возвращении к делу, которое хотелось забыть навсегда.

WASTED

Неудачно перепрыгнули лужу, уронили телефон на диван или споткнулись на ровном месте? В мемной версии GTA финал в таких ситуациях один - огромная надпись "WASTED" на экране и характерный звуковой эффект.

У Grand Theft Auto эта надпись появляется после гибели персонажа. В интернете его давно используют для комического преувеличения любой неудачи. Чем мельче проблема, тем смешнее контраст между ней и драматическим оформлением.

"Я тоже когда-то был искателем приключений..."

"Я тоже когда-то был искателем приключений, а затем получил стрелу в колено" - фраза, которую многие узнают, даже не зная, как выглядит Skyrim.

В игре эту реплику повторяют городские часовые, а в интернете ее превратили в шутку об утраченных амбициях. Когда-то вы хотели выучить пять языков, бегать марафоны и покорить мир, а теперь самое большое приключение - дождаться выходных. Приблизительно такое настроение и передает этот мем.

Кстати, производитель игры Bethesda даже посвятил отдельный материал истории популярной фразы. Обычный диалог второстепенного персонажа стал одним из самых известных мемей игры.

Megalovania - музыка из Undertale, предвещающая хаос

Вы просто спокойно занимаетесь своими делами, как вдруг начинает играть Megalovanie. В мемном мире это означает одно: сейчас появится сложнейший соперник или обычная ситуация превратится в финальную битву.

Композицию создал Тоби Фокс, а мировую известность она приобрела благодаря Undertale, в частности, сцене боя с Sans. Впоследствии трек разошелся ремиксами, каверами и короткими видео, в которых любой пустяк подают так, будто от него зависит судьба мира.

"Вот что, Меченый, я тебя спас, но вежливого дядю разыгрывать не буду"

Если вы хоть раз слышали фразу "Меченый, я тебя спас…", то, скорее всего, уже узнали отсылки к S.T.A.L.K.E.R. Это культовая серия игр украинской студии GSC Game World, подарившей интернету немало мемных моментов.

Реплику превратили в мем, который используют каждый раз, когда кто эффектно появляется на помощь или спасает ситуацию в последнюю секунду. И даже если вы никогда не были в Зоне виртуально, этот фрагмент мог попадаться в мемных видео.

Звук монеты из Super Mario - маленькая победа тоже победа

Нашли деньги в кармане старой куртки? Получили неожиданный кэшбек? Вспомнили, что завтра не нужно никуда идти? Представьте, что в этот момент раздается знакомый звук сбора монеты из Super Mario.

Этот короткий звонкий эффект стал одним из самых известных игровых звуков. В мемах его используют для обозначения маленьких достижений, бонусов и приятных сюрпризов. И неважно, сколько именно вы выиграли: главное, что монетка засчитана.

"28 ударов ножом!"

Бывают ситуации, когда человек настолько сильно накосячил, что обычного "ну как так?" уже недостаточно. Именно для таких моментов интернет имеет легендарное "28 STAB WOUNDS!" из Detroit: Become Human.

Во время допроса Коннор эмоционально подчеркивает, что жертве нанесли 28 ножевых ранений. Его возмущение, драматическая подача и напряженная атмосфера сцены превратили реплику в мем, который легко узнать даже вне игры.

В соцсетях фразу используют, когда хотят преувеличить масштаб чьей-то ошибки. Забыли купить хлеб? Испортили ужин? Опоздали на пять минут? Для мемной версии это уже почти дело столетия.

Press F to pay respects

Бывают моменты, когда хочется почтить чью-то память, но интернет сразу вспоминает букву F. Мем Press F to pay respects происходит из игры Call of Duty: Advanced Warfare 2014 года.

Во время сцены похорон игроку предлагают нажать клавишу F, чтобы почтить погибшего. Этот интерактивный момент многим показался настолько неуместным и механическим, что быстро превратился в мэм.

Теперь отдельную букву F пишут в комментариях, когда что-то пошло не так: кто-то опоздал на важное событие, разбил телефон или провалил дедлайн. Это краткий способ выразить сочувствие с иронией - мол, ситуация грустная, но интернет уже знает, что написать.