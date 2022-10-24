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Головний синоптик України дав прогноз на зиму та повідомив, коли буде перший сніг

Фото: Зима в Україні обіцяє бути комфортною (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Зима в Україні обіцяє бути не суворою і буде схожа на попередні зими.

Про це розповів "24 каналу" головний синоптик країни Микола Кульбіда.

Коли в Україні випаде перший сніг

Зазначимо, що у Карпатах перші снігові опади випали ще у вересні, у листопаді сніг прогнозується не лише у горах. За словами експерта, він довго не пролежить.

"Зовсім не виключають, що у листопаді випаде сніг. Імовірність – велика. Але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не лежить", - сказав Кульбіда.

Микола наголосив, що до кінця жовтня, окрім Карпат, снігу ніде не буде.

Чи будуть суворі морози взимку?

Синоптик зазначає, що в цілому температурний режим взимку буде вищим за норму. Зважаючи на все, тривалих похолодань не буде.

"Можливий короткочасний період з морозами до -20 градусів на північному сході і -25 градусів на Сході. Така можливість є. Але ці морози будуть короткочасними, вони не затримаються надовго", - розповів експерт.

Якою буде зима 2022-2023

Кульбіда повідомляє, що все ж таки зима в країні буде, не варто думати, що глобальне потепління вплине на Україну.

"Зима в Україні буде. І трохи снігу теж. Але він і танутиме, і випадатиме. Взимку без снігів і морозів не обійдеться. Просто порівняно із середніми характеристиками цього буде менше", - повідомив Микола.

"Останні 20 років середня температура повітря в Україні б'є рекорди, вона стає вищою. Говорити про якісь величезні аномалії з цього приводу можна, але ймовірність цих аномалій дуже мінімальна", - додав він.

Також читайте, що українські синоптики дали новий прогноз на зиму.

Раніше ми писали, як підготуватися до зими в умовах війни і які речі потрібно запасти.

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