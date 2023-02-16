Головні помилки в догляді за орхідеєю, які точно її вб'ють

Заливання

Не можна заливати горщик з орхідеєю, занурюючи у воду по вінця і залишати квітку надовго. Якщо нехтувати правилами поливу, то коріння просто згниє, і тоді квітку вже не врятуєш.

Правильно робити слід так – поливати із "замочуванням". Залийте воду у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю. Поставте туди квітку, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб квітка "напилася".

Наступний полив потрібен буде, коли субстрат повністю просохне.

Рідкий полив

Якщо поливати орхідею раз на місяць, вона теж помре, але повільно. Тоді листя орхідеї з часом буде в’янути, а коріння всихатиметься.

Регулярний душ

Таким чином ви теж вб’єте орхідею. Якщо часто і повністю заливати всю орхідею водою – у розетку, пазухи, і ніяк не забирати звідти воду, рано чи пізно почнеться процес загнивання.

Шкідники

Якщо вчасно не боротися зі шкідниками і чекати, поки вони повністю обліплять квітку, орхідея з часом загине.

Сонячне вікно

Влітку вбити орхідею може найбільш сонячне вікно у вашому домі. Якщо опівдні сонце пектиме вашу квітку, вона просто згорить від такого навантаження.