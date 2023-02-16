Головні помилки в догляді за орхідеєю, які точно її вб'ють

Орхідея насправді простіша в догляді, ніж хтось може подумати. Але й тут є багато нюансів, які слід враховувати, щоб не вбити красуню.
Про те, який догляд може загубити квітку, розповіла блогерка з TikTok "Світ орхідей".
Не можна заливати горщик з орхідеєю, занурюючи у воду по вінця і залишати квітку надовго. Якщо нехтувати правилами поливу, то коріння просто згниє, і тоді квітку вже не врятуєш.
Правильно робити слід так – поливати із "замочуванням". Залийте воду у місткість трохи більшу за горщик з орхідеєю. Поставте туди квітку, щоб частина горщика, де коріння, занурилася у воду. Залиште на кілька годин, щоб квітка "напилася".
Наступний полив потрібен буде, коли субстрат повністю просохне.
Якщо поливати орхідею раз на місяць, вона теж помре, але повільно. Тоді листя орхідеї з часом буде в’янути, а коріння всихатиметься.
Таким чином ви теж вб’єте орхідею. Якщо часто і повністю заливати всю орхідею водою – у розетку, пазухи, і ніяк не забирати звідти воду, рано чи пізно почнеться процес загнивання.
Якщо вчасно не боротися зі шкідниками і чекати, поки вони повністю обліплять квітку, орхідея з часом загине.
Влітку вбити орхідею може найбільш сонячне вікно у вашому домі. Якщо опівдні сонце пектиме вашу квітку, вона просто згорить від такого навантаження.
Раніше ми писали, що не можна робити з щойно придбаною орхідеєю.
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