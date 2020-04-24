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Глава Минздрава грубо нарушает карантин: появилось фото

STYLERПерсоны    24.04.2020 - 19:53
Глава Минздрава грубо нарушает карантин: появилось фото
Максим Степанов (Фото: УНИАН)

Глава Минздрава Максим Степанов не соблюдает правила карантина в Украине

Максим Степанов нарушил правила карантина в Украине во время встречи с представителями социально ответственного бизнеса, который помогает стране в борьбе с коронавирусом. Глава Минздрава проигнорировал требование об обязательном ношении маски.

Соответствующее фото опубликовано на Facebook-странице министерства 24 апреля.

Отметим, что еще вчера министр рассказывал украинцам, что носить маски и помнить о социальной дистанции придется еще долгое время.

Сегодня Степанов присутствовал на встрече с предпринимателями без этого индивидуального средства защиты. Как видно на снимке, некоторые участники обсуждения также избирательно подошли к требованию о масочном режиме и правилам ее ношения - в частности, медики не рекомендуют касаться маски руками, а трогать можно только за "ушки".

Глава Минздрава грубо нарушает карантин: появилось фото

Глава Минздрава Максим Степанов нарушил правила карантина (Фото: facebook.com/moz.ukr)

Степанов не единственный, кто нарушает карантинные нормы. Так, многие украинские политики также не соблюдают правила безопасности, подвергая риску не только себя, но и своих коллег - народных депутатов.

Как известно, правительство продлило карантин до 11 мая и анонсировало ряд постепенных ослаблений ограничительных мер. В Минздраве подчеркивают, что на снятие тех или иных запретов будет влиять то, как украинцы будут соблюдать правила и при улучшении эпидемиологического состояния в стране.

Верховная Рада ввела ответственность за несоблюдение правил карантина еще 17 марта. С 6 апреля правительство запретило находиться в общественных местах без маски и передвигаться группой более двух человек, парки, скверы и спортивные площадки закрыты на карантин, а граждане обязаны всегда носить с собой документы для идентификации личности.

На нарушителей составляют админпротокол и штрафуют на сумму от 17 до 34 тысяч гривен, но если их действия приведут к заражению или смерти других людей - наказание предполагает до 8 лет тюрьмы.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что в этом году мир не сможет победить коронавирус, а масочный режим и дистанция станут нормой на ближайшие два года.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинМаксим Степанов
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