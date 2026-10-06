Фелікса Редьку "скасували" у Львові: комік гнівно звернувся до Садового (відео)

Концерт Фелікса Редьки мав відбутися 29 жовтня у Центрі Довженка у Львові, однак після публічної критики активіста Тараса Хавунки захід скасували. Комік заявив, що дізнався про рішення без попередження, та розкритикував керівництво закладу.

Через що виник скандал

Тарас Хавунка звернув увагу у Threads на запланований виступ Редьки у Центрі Довженка. Активіст заявив, що комунальний заклад не повинен приймати коміка, якого він звинувачує у знеціненні української ідентичності.

Зокрема, Хавунка критикував попередні публічні висловлювання Редьки щодо української мови та деколонізації. Він також наголосив, що Центр Довженка є комунальним підприємством.

скриншот з Threads

Після розголосу керівниця Центру Довженка Марта Іванишин повідомила про скасування заходу. Водночас вона зазначила, що заклад не підписував договору з організаторами концерту.

скриншот з Threads

Що сказав Фелікс Редька

Редька розповів про ситуацію у відеозверненні в Instagram . За його словами, тур "Одіссея" оголосили за три дні до цього, а про скасування львівського концерту він дізнався вранці.

скриншот з Threads

"Керівництво Довженко-центру відреагувало на це і відмінило мені концерт", - заявив комік.

Він також нагадав, що раніше багато разів виступав у Центрі Довженка під час повномасштабної війни.

"До цього, коли я десятки разів під час повномасштабки виступав у Довженко-центрі, Довженко-центр нічого не турбувало. Вони спокійно брали гроші за оренду, а тут від одного посту вони прозріли", - сказав Редька.

Комік заявив, що не розуміє, чому може виступати в інших містах України, але стикається з проблемами у Львові. Він наголосив, що є громадянином України, платить податки та підтримує українське військо.

Редька також розповів, що його батько є професійним військовослужбовцем і з 2014 року перебуває на фронті. За словами коміка, його родина залишається пов'язаною із Сумами, які регулярно зазнають російських атак.

Редька згадав про "заборонений список"

Окремо Фелікс Редька звернувся до міського голови Львова Андрія Садового. Комік заявив, що торік уже стикався з подібною ситуацією у Львові.

За його словами, тоді організатори намагалися орендувати залу для його виступу, однак отримали відмову. Редька стверджує, що причиною назвали його нібито перебування у "забороненому списку артистів".

"Що це у вас за список заборонених артистів? Хто входить в цей список? На яких підставах цей список створюється?" - заявив Редька, звертаючись до Садового.

Водночас публічних підтверджень існування такого офіційного "списку заборонених артистів" у словах коміка немає, тому цю заяву не варто подавати як встановлений факт.

Як відреагували на скасування концерту у мережі

Думка користувачів розділилась, хтось - підтримує Фелікса, а хтось навпаки, наполягає на скасуванні усього туру.

"Через те що одна людина вирішила, що є достойні українці виступати у Львові в центрі Довженка. А є не достойні цього. Феліксу відмінили концерт. Абсолютно не фанат творчості і провокацій Фелікса. Але це творчість! У цього є багато прихильників", - написав комік Микола Зирянов у Threads.

"У людини є звітності по закритим зборам з цієї творчості. І є дехто, який вирішив, що він сканеровщик правильних і не правильних українців. В розслідувані на пошук людей які просувають “погані наративи” головне не вийти на самого себе", - додав він.

Також Фелікса Редьку підтримав комік та актор Євген Янович

"Я не погоджуюся з усіма поглядами Фелікса. Але я вважаю, що він створює купу українського в Україні. Це особисто мені найголовніше. І скасування його концерту у Львові - це не ок", - написав він у Threads.

скриншот з Threads

Натомість, популярний комік Антон Тимошенко підтримав активіста Тараса Хавунку та висміяв Фелікса Редьку у своєму Threads.

скриншот з Threads

"Хочу сказати, що відміна цього концерту нічим не відрізняється від відміни моїх концертів. Як показує практика,сьогодні ворог Фелікс, а завтра не сподобаються якісь слова Антона і відміняти вже будуть його. Питання тільки в тому,хто за тебе заступиться і чи заступиться взагалі", - доєдналась до обговорення комікесса Алла Волкова у своєму телеграм-каналі.

Що буде з туром "Одіссея"

Попри скасування львівського виступу, Редька заявив, що сам тур продовжиться. Наприкінці звернення він закликав прихильників підтримати його та придбати квитки на інші концерти.

Таким чином, конфлікт навколо львівського виступу розгорнувся одразу навколо двох питань: публічних висловлювань коміка та права комунального культурного закладу приймати конкретного артиста. Водночас Центр Довженка окремо наголошує, що договору з організаторами концерту не укладав.