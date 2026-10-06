Феликса Редьку "отменили" во Львове: комик гневно обратился к Садовому (видео)

Концерт Феликса Редьки должен был состояться 29 октября в Центре Довженко во Львове, однако после публичной критики активиста Тараса Хавунки мероприятие отменили. Комик заявил, что узнал о решении без предупреждения и раскритиковал руководство заведения.
Детальнее о скандале, рассказывает Styler.
Из-за возникшего скандала
Тарас Хавунка обратил внимание в Threads на запланированное выступление Редьки в Центре Довженко. Активист заявил, что коммунальное учреждение не должно принимать комика, обвиняемого в обесценении украинской идентичности.
В частности, Хавунка критиковал предварительные публичные высказывания Редьки по украинскому языку и деколонизации. Он также подчеркнул, что Центр Довженка является коммунальным предприятием.
После огласки руководитель Центра Довженка Марта Иванишин сообщила об отмене мероприятия. В то же время она отметила, что заведение не подписывало договор с организаторами концерта.
Что сказал Феликс Редька
Редька рассказал о ситуации в видеообращении в Instagram. По его словам, тур "Одиссея" объявили за три дня до этого, а об отмене львовского концерта он узнал утром.
"Руководство Довженко-центра отреагировало на это и отменило мне концерт", - заявил комик.
Он также напомнил, что ранее много раз выступал в Центре Довженко во время полномасштабной войны.
"До этого, когда я десятки раз во время полномасштабки выступал в Довженко-центре, Довженко-центр ничего не беспокоило. Они спокойно брали деньги за аренду, а здесь с одного поста они прозрели", - сказал Редька.
Комик заявил, что не понимает, почему может выступать в других городах Украины, но сталкивается с проблемами во Львове. Он подчеркнул, что он гражданин Украины, платит налоги и поддерживает украинское войско.
Редька также рассказал, что его отец является профессиональным военнослужащим и с 2014 находится на фронте. По словам комика, его семья остается связанной с Сумами, которые регулярно подвергаются российским атакам.
Редька упомянул о "запретном списке"
Отдельно Феликс Редька обратился к городскому голове Львова Андрею Садовому. Комик заявил, что в прошлом году уже сталкивался с подобной ситуацией во Львове.
По его словам, тогда организаторы пытались арендовать зал для его выступления, однако получили отказ. Редька утверждает, что причиной его назвали якобы пребывание в "запрещенном списке артистов".
"Что это у вас за список запрещенных артистов? Кто входит в этот список? На каких основаниях этот список создается?" - заявил Редька, обращаясь к Садовому.
В то же время публичных подтверждений существования такого официального "списка запрещенных артистов" в словах комика нет, поэтому это заявление не следует подавать как установленный факт.
Как отреагировали на отмену концерта в сети
Мнение пользователей разделилось, кто поддерживает Феликса, а кто наоборот, настаивает на отмене всего тура.
"Из-за того что один человек решил, что есть достойные украинцы выступать во Львове в центре Довженко. А есть не достойные этого. Феликсу отменили концерт. Абсолютно не фанат творчества и провокаций Феликса. Но это творчество! У этого есть много поклонников", - написал комик Николай Зырянов в Threads.
"У человека есть отчетности по закрытым сборам из этого творчества. И есть некто, кто решил, что он сканировщик правильных и неправильных украинцев. В расследовании на поиск людей продвигающих "плохие нарративы" главное не выйти на самого себя", - добавил он.
Также Феликса Редьку поддержал комик и актер Евгений Янович
"Я не соглашаюсь со всеми взглядами Феликса. Но я считаю, что он создает кучу украинского в Украине. Это лично мне самое главное. И отмена его концерта во Львове - это не ок", - написал он в Threads.
Зато популярный комик Антон Тимошенко поддержал активиста Тараса Хавунка и высмеял Феликса Редьку в своем Threads.
"Хочу сказать, что отмена этого концерта ничем не отличается от отмены моих концертов. Как показывает практика, сегодня враг Феликс, а завтра не понравятся какие-то слова Антона и отменять уже будут его. Вопрос только в том, кто за тебя вступится и вступится ли вообще", - присоединилась к обсуждению комикесса Алла Волкова в своем телеграм-канале.
Что будет с туром "Одиссея"
Несмотря на отмену львовского выступления, Редька заявил, что сам тур продолжится. В конце обращения он призвал поклонников поддержать его и приобрести билеты на другие концерты.
Таким образом конфликт вокруг львовского выступления развернулся сразу вокруг двух вопросов: публичных высказываний комика и права коммунального культурного учреждения принимать конкретного артиста. В то же время Центр Довженко особо подчеркивает, что договор с организаторами концерта не заключал.
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