rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Смачно Домашній Twix із чотирьох інгредієнтів: простий рецепт шоколадного десерту
Смачно 07 жовтня 2026, 16:23

Домашній Twix із чотирьох інгредієнтів: простий рецепт шоколадного десерту

Для десерту знадобляться ванільне печиво, карамельні цукерки та шоколад, а активне приготування займає лише кілька хвилин
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Домашній Twix (фото: Styler)
Поділитися:

Улюблений смак Twix можна повторити вдома без складного тіста та приготування карамелі. Для спрощеної версії десерту знадобляться лише чотири інгредієнти, а основу батончиків замінить готове ванільне печиво.

Як приготувати домашню версію Twix з хрустким печивом, карамеллю та шоколадом, розповідає Styler.

Що знадобиться

Рецептом мініверсії Twix поділилася авторка кулінарного блогу Dang That's Sweet. Для приготування використовують лише чотири основні інгредієнти.

  • маленьке ванільне печиво - 310 г
  • карамельні цукерки Rolo - 225 г
  • шоколадні краплі або подрібнений шоколад - 340 г
  • рослинна олія - 2 столові ложки

Як приготувати домашній Twix

Розігрійте духовку до 150 градусів і застеліть деко пергаментом. Розкладіть половину печива пласкою стороною догори та покладіть на кожне по карамельній цукерці.

Поставте деко в духовку приблизно на півтори хвилини - карамель повинна лише розм'якнути. Одразу накрийте кожну заготовку другим печивом, злегка притиснувши його. Після цього поставте десерт у холодильник на 10 хвилин, щоб карамель знову стала щільнішою.

Шоколад розтопіть разом із рослинною олією до однорідної консистенції. Заготовки з печива та карамелі занурте в шоколад, викладіть на пергамент і залиште в холодильнику до застигання глазурі.

За оригінальним рецептом увесь процес разом з охолодженням займає близько 40 хвилин.

Читайте також На чому найбільше заробляє Оля Цибульська: співачка назвала три джерела доходу 07 жовтня 2026, 15:59 Шоколадний і молочний, бордовий та сірий: Андре Тан показав трендові поєднання кольорів 07 жовтня 2026, 15:35 Давидюк прокоментував вплив РФ на творчість Потапа і Каменських: "Не тупість, а цілеспрямована політика" 07 жовтня 2026, 14:51 Українські народні прикмети про стосунки: знаки, за якими наші предки віщували сварки та розлуку 07 жовтня 2026, 14:29
Більше цікавого
Люди Катерина Осадча відповіла, чи буде виїжджати з Києва разом із дітьми 07 жовтня 2026, 13:53
Смачно Квашений перець на зиму з часником і кропом: простий рецепт з пропорціями на літр води 07 жовтня 2026, 13:24
Люди Переможець "Україна має талант" Марко Сердинський розповів, куди витратить призові 200 тисяч гривень 07 жовтня 2026, 13:01
Корисне Пластикові вікна перед холодами: коли вмикати "зимовий режим", а коли міняти ущільнювачі 07 жовтня 2026, 12:34
Гороскопи Козоріг, Скорпіон чи Діва: з яким знаком Зодіаку найскладніше жити 07 жовтня 2026, 12:00