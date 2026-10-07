Домашній Twix із чотирьох інгредієнтів: простий рецепт шоколадного десерту

Що знадобиться

Рецептом мініверсії Twix поділилася авторка кулінарного блогу Dang That's Sweet. Для приготування використовують лише чотири основні інгредієнти.

маленьке ванільне печиво - 310 г

карамельні цукерки Rolo - 225 г

шоколадні краплі або подрібнений шоколад - 340 г

рослинна олія - 2 столові ложки

Як приготувати домашній Twix

Розігрійте духовку до 150 градусів і застеліть деко пергаментом. Розкладіть половину печива пласкою стороною догори та покладіть на кожне по карамельній цукерці.

Поставте деко в духовку приблизно на півтори хвилини - карамель повинна лише розм'якнути. Одразу накрийте кожну заготовку другим печивом, злегка притиснувши його. Після цього поставте десерт у холодильник на 10 хвилин, щоб карамель знову стала щільнішою.

Шоколад розтопіть разом із рослинною олією до однорідної консистенції. Заготовки з печива та карамелі занурте в шоколад, викладіть на пергамент і залиште в холодильнику до застигання глазурі.

За оригінальним рецептом увесь процес разом з охолодженням займає близько 40 хвилин.