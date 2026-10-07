Домашний Twix из четырех ингредиентов: простой рецепт шоколадного десерта
Любимый вкус Twix можно повторить дома без сложного теста и приготовления карамели. Для упрощенной версии десерта понадобятся всего четыре ингредиента, а основу батончиков заменит готовое ванильное печенье.
Как приготовить домашнюю версию Twix с хрустящим печеньем, карамелью и шоколадом, рассказывает Styler.
Что понадобится
Рецептом мини-версии Twix поделилась автор кулинарного блога Dang That's Sweet. Для приготовления понадобятся всего четыре основных ингредиента:
- маленькое ванильное печенье - 310 г
- карамельные конфеты Rolo - 225 г
- шоколадные капли или измельченный шоколад - 340 г
- растительное масло - 2 столовые ложки
Как приготовить домашний Twix
Разогрейте духовку до 150 градусов и застелите противень пергаментом. Разложите половину печенья плоской стороной вверх и положите на каждое по одной карамельной конфете.
Поставьте противень в духовку примерно на полторы минуты - карамель должна лишь немного размягчиться. Сразу накройте каждую заготовку вторым печеньем и слегка прижмите. Затем поставьте десерт в холодильник на 10 минут, чтобы карамель снова стала плотной.
Растопите шоколад вместе с растительным маслом до однородной консистенции. Заготовки из печенья и карамели окуните в шоколад, выложите на пергамент и поставьте в холодильник до полного застывания глазури.
По оригинальному рецепту весь процесс вместе с охлаждением занимает около 40 минут.
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