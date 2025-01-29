Дитина буде говорити: 4-річна Софія із Кам‘янського отримала слухові апарати від Фонду Ахметова

"Ми дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова за допомогу. Не знаю, як би ми виходили з цієї ситуації самотужки. Насамперед завдяки апаратам Софія навчиться говорити. Вона не чула деякі звуки і не могла їх відтворити - навіть я не завжди її розуміла. З апаратами вона також встигне підготуватися до школи", - говорить мама Софії Юлія.

Також у планах родини - допомогти дитині розвинути талант. Адже Софійка - артистична дівчинка, яка любить танцювати і радувати рідних співами з іграшковим мікрофоном.

Ірина Банник, аудіологиня, слухопротезистка "Центру слуху", підкреслює, що апарати Софійка носитиме суперсучасні. У них не лише коригується гучність, а й можна обрати програму для конкретної акустичної ситуації - шум, музика тощо. Відтак дівчинка чутиме звуки, які не могла ідентифікувати раніше. Заняття із фахівцями сформують правильне мовлення.

"Із Фондом Ріната Ахметова ми співпрацюємо давно. Ви надаєте не лише актуальну, а і своєчасну допомогу родинам. Вкрай важливо, щоби дитина починала носити слухові апарати ще у маленькому віці. Завдяки ним у дитини вирівнюється мовлення і вона швидше втягується у соціум", - пояснює аудіологиня.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Загалом у межах програми "Рінат Ахметов - Дітям" Фонд підтримав понад 5 млн дітей.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер фонду.