Ребенок будет говорить: 4-летняя София из Каменского получила слуховые аппараты от Фонда Ахметова

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за помощь. Не знаю, как бы мы выходили из этой ситуации в одиночку. В первую очередь благодаря аппаратам София научится говорить. Она не слышала некоторые звуки и не могла их воспроизвести - даже я не всегда ее понимала. С аппаратами она также успеет подготовиться к школе", - говорит мама Софии Юлия.

Также в планах семьи - помочь ребенку развить талант. Ведь Софийка - артистичная девочка, которая любит танцевать и радовать родных пением с игрушечным микрофоном.

Ирина Банник, аудиолог, слухопротезист "Центра слуха", подчеркивает, что аппараты Софийка будет носить суперсовременные. В них не только корректируется громкость, но и можно выбрать программу для конкретной акустической ситуации - шум, музыка и тому подобное. Поэтому девочка будет слышать звуки, которые не могла идентифицировать раньше. Занятия со специалистами сформируют правильную речь.

"С Фондом Рината Ахметова мы сотрудничаем давно. Вы оказываете не только актуальную, но и своевременную помощь семьям. Крайне важно, чтобы ребенок начинал носить слуховые аппараты еще в маленьком возрасте. Благодаря им у ребенка выравнивается речь и он быстрее втягивается в социум", - объясняет аудиолог.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с нарушениями слуха в возрасте до 7 лет, которые проживают или проживали в территориальных громадах в зонах боевых действий, оккупации или окружения.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям" Фонд поддержал более 5 млн детей.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, который нуждается в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер фонда.