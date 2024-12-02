Для дітей, які постраждали від війни, відкрито реєстрацію на "Блогер Кемп" фонду Ахметова

Зимова зміна триватиме з 31 січня по 09 лютого 2025 року. Реєстрація за посиланням.

"Блогер Кемп" це:

відкриття нових горизонтів для українських дітей та мотивація рухатися вперед;

майстер-класи з блогінгу, творчі заняття та розкриття талантів;

зустрічі з новими друзями та підтримка досвідчених наставників;

відпочинок на свіжому повітрі та цікаві активності, які допомагають українській молоді повірити у власні сили;

психологічна допомога від фахівців, підготовлених за програмою фонду "Травма війни".

У "Блогер Кемп" беруть участь:

діти, які були повернені з депортації;

діти, які втратили батьків під час війни;

діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

діти опікунів і усиновителів;

діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;

діти з деокупованих територій;

діти, які постраждали від бойових дій.

Участь у проєкті є безкоштовною.

Фонд Ріната Ахметова цілорічно реалізує освітні, оздоровчі, реабілітаційні та мотиваційні програми для дітей і підлітків. За 19 років у рамках ініціативи "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей України.