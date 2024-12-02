Для дітей, які постраждали від війни, відкрито реєстрацію на "Блогер Кемп" фонду Ахметова

Відпочинок, оздоровлення, нові можливості, розвиток та позитивні враження - все це дарує дітям "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова у рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям". Оголошено запис на зимову зміну у сучасному санаторії на мальовничому Закарпатті. "Рінат Ахметов - Дітям. Допомога, що дарує завтра!".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Зимова зміна триватиме з 31 січня по 09 лютого 2025 року. Реєстрація за посиланням.
"Блогер Кемп" це:
У "Блогер Кемп" беруть участь:
Участь у проєкті є безкоштовною.
Фонд Ріната Ахметова цілорічно реалізує освітні, оздоровчі, реабілітаційні та мотиваційні програми для дітей і підлітків. За 19 років у рамках ініціативи "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей України.