Для детей, пострадавших от войны, открыта регистрация на "Блогер Кемп" фонда Ахметова

Зимняя смена продлится с 31 января по 09 февраля 2025 года.

"Блогер Кэмп" это:

открытие новых горизонтов для детей и мотивация двигаться вперед;

мастер-классы по блогингу, творческие занятия и раскрытие талантов;

встречи с новыми друзьями и поддержка опытных наставников;

отдых на свежем воздухе и интересные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в свои силы;

психологическая помощь от специалистов, подготовленных по программе фонда "Травма войны"

В "Блогер Кемп" принимают участие:

дети, возвращенные из депортации;

дети, потерявшие родителей во время войны;

дети из приемных семей и детских домов семейного типа;

дети опекунов и усыновителей;

дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;

дети с деоккупированных территорий;

дети, пострадавшие от боевых действий.

Участие в проекте бесплатное.

Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные и мотивационные программы для детей и подростков. За 19 лет в рамках инициативы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.