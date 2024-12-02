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Для детей, пострадавших от войны, открыта регистрация на "Блогер Кемп" фонда Ахметова

Фото: открыта регистрация на "Блогер Кемп" Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Отдых, оздоровление, новые возможности, развитие и положительные впечатления – все это дарит детям "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям". Объявлен запись на зимнюю смену в современном санатории на живописном Закарпатье. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Зимняя смена продлится с 31 января по 09 февраля 2025 года.

"Блогер Кэмп" это:

  • открытие новых горизонтов для детей и мотивация двигаться вперед;
  • мастер-классы по блогингу, творческие занятия и раскрытие талантов;
  • встречи с новыми друзьями и поддержка опытных наставников;
  • отдых на свежем воздухе и интересные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в свои силы;
  • психологическая помощь от специалистов, подготовленных по программе фонда "Травма войны"

В "Блогер Кемп" принимают участие:

  • дети, возвращенные из депортации;
  • дети, потерявшие родителей во время войны;
  • дети из приемных семей и детских домов семейного типа;
  • дети опекунов и усыновителей;
  • дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;
  • дети с деоккупированных территорий;
  • дети, пострадавшие от боевых действий.

Участие в проекте бесплатное.

Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные и мотивационные программы для детей и подростков. За 19 лет в рамках инициативы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.

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Ринат АхметовДети