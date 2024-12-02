Для детей, пострадавших от войны, открыта регистрация на "Блогер Кемп" фонда Ахметова

Отдых, оздоровление, новые возможности, развитие и положительные впечатления – все это дарит детям "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям". Объявлен запись на зимнюю смену в современном санатории на живописном Закарпатье. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Зимняя смена продлится с 31 января по 09 февраля 2025 года.
"Блогер Кэмп" это:
В "Блогер Кемп" принимают участие:
Участие в проекте бесплатное.
Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные и мотивационные программы для детей и подростков. За 19 лет в рамках инициативы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.