Для дітей, які постраждали від війни, відкрито реєстрацію на "Блогер Кемп" фонду Ахметова

Відпочинок, оздоровлення, нові можливості, розвиток та позитивні враження - все це дарує дітям "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова у рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям". Оголошено запис на зимову зміну у сучасному санаторії на мальовничому Закарпатті. "Рінат Ахметов - Дітям. Допомога, що дарує завтра!".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.