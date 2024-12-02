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Для дітей, які постраждали від війни, відкрито реєстрацію на "Блогер Кемп" фонду Ахметова

Понеділок 02 грудня 2024 16:25
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Для дітей, які постраждали від війни, відкрито реєстрацію на "Блогер Кемп" фонду Ахметова Фото: відкрито реєстрацію на "Блогер Кемп" фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Відпочинок, оздоровлення, нові можливості, розвиток та позитивні враження - все це дарує дітям "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова у рамках програми "Рінат Ахметов - Дітям". Оголошено запис на зимову зміну у сучасному санаторії на мальовничому Закарпатті. "Рінат Ахметов - Дітям. Допомога, що дарує завтра!".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Зимова зміна триватиме з 31 січня по 09 лютого 2025 року. Реєстрація за посиланням.

"Блогер Кемп" це:

  • відкриття нових горизонтів для українських дітей та мотивація рухатися вперед;
  • майстер-класи з блогінгу, творчі заняття та розкриття талантів;
  • зустрічі з новими друзями та підтримка досвідчених наставників;
  • відпочинок на свіжому повітрі та цікаві активності, які допомагають українській молоді повірити у власні сили;
  • психологічна допомога від фахівців, підготовлених за програмою фонду "Травма війни".

У "Блогер Кемп" беруть участь:

  • діти, які були повернені з депортації;
  • діти, які втратили батьків під час війни;
  • діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;
  • діти опікунів і усиновителів;
  • діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;
  • діти з деокупованих територій;
  • діти, які постраждали від бойових дій.

Участь у проєкті є безкоштовною.

Фонд Ріната Ахметова цілорічно реалізує освітні, оздоровчі, реабілітаційні та мотиваційні програми для дітей і підлітків. За 19 років у рамках ініціативи "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей України.

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