Для детей, пострадавших от войны, открыта регистрация на "Блогер Кемп" фонда Ахметова
Отдых, оздоровление, новые возможности, развитие и положительные впечатления – все это дарит детям "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям". Объявлен запись на зимнюю смену в современном санатории на живописном Закарпатье. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
Зимняя смена продлится с 31 января по 09 февраля 2025 года.
"Блогер Кэмп" это:
- открытие новых горизонтов для детей и мотивация двигаться вперед;
- мастер-классы по блогингу, творческие занятия и раскрытие талантов;
- встречи с новыми друзьями и поддержка опытных наставников;
- отдых на свежем воздухе и интересные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в свои силы;
- психологическая помощь от специалистов, подготовленных по программе фонда "Травма войны"
В "Блогер Кемп" принимают участие:
- дети, возвращенные из депортации;
- дети, потерявшие родителей во время войны;
- дети из приемных семей и детских домов семейного типа;
- дети опекунов и усыновителей;
- дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;
- дети с деоккупированных территорий;
- дети, пострадавшие от боевых действий.
Участие в проекте бесплатное.
Фонд Рината Ахметова круглогодично реализует образовательные, оздоровительные, реабилитационные и мотивационные программы для детей и подростков. За 19 лет в рамках инициативы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.