Для детей, пострадавших от войны, открыта регистрация на "Блогер Кемп" фонда Ахметова

Отдых, оздоровление, новые возможности, развитие и положительные впечатления – все это дарит детям "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям". Объявлен запись на зимнюю смену в современном санатории на живописном Закарпатье. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.