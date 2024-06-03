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Чому свіжі огірки швидко в'януть та який лайфхак допоможе їх відновити

Як освіжити огірки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто трапляється, коли свіжі огірки приносять з магазину, а вони швидко стають м'якими. Є певні способи, які допоможуть подовжити їхню свіжість та зберегти їх хрусткими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.

Як зберігати огірки

Огірки потрібно зберігати за кімнатної температури, а не в холодильнику, як багато хто робить.

За кімнатної температури огірки довше залишаються свіжими, тоді як зберігання за температури нижче 10°C спричиняє пошкодження від переохолодження.

Варто пам'ятати, що в холодильнику вони можуть залишатися хрумкими максимум три дні. Тому, якщо вони лежать у холодильнику, то з’їсти їх треба якнайшвидше.

Також в холодильнику не варто класти огірки на нижню полицю, яка зазвичай є найхолоднішою частиною.

Зберігайте їх варто окремо від продуктів з високим вмістом етилену, таких як банани, помідори та яблука.

Починати відбір огірків для тривалого зберігання необхідно ще на стадії їх збирання або покупки, несвіжі, перезрілі плоди, для зберігання не підходять.

Плоди повинні бути без ушкоджень. На шкірці не повинно бути жодних пошкоджень, інакше плоди швидко почнуть псуватися.

Для тривалого зберігання краще брати ґрунтові, а не тепличні  огірки із щільною шкіркою.

Що допоможе швидко оживити м’які огірки

Потрібно наповнити велику миску холодною водою та покласти ще туди кілька кубиків льоду. Далі занурте туди огірки й зачекайте 15-30 хвилин.

Холод необхідний для ущільнення м’якоті огірка.

До того ж огірки можна покласти у поліетиленовий пакет, накрити вологою марлею, а сам пакет не закривати. Запаковані таким чином плоди можуть зберегтися свіжими близько 10 днів.

Загорнувши кожний огірок у паперовий рушник (серветку) і поклавши їх у целофановий пакет, можна зберегти огірки свіжими на строк до 2 тижнів.

 

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Огірки