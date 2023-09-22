Чи потрібно пити гарячу воду натщесерце? Її переваги та побічні ефекти

Вода не тільки вгамовує спрагу, а й приносить величезну користь для здоров'я. Вона може покращити ваше загальне самопочуття та підтримувати водний баланс в організмі.
Чи потрібно пити натще гарячу воду, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Financial Express.
Що відомо про користь гарячої води
Нині є твердження, що вживання теплої води приносить ще більше користі. Примітно, що практикуючі альтернативну медицину стверджують, що гаряча вода – простий спосіб покращити здоров'я.
Які переваги споживання гарячої води на голодний шлунок?
Поліпшується травлення, коли ви п'єте гарячу воду. Отже, він знижує ризик запорів, підтримуючи регулярне випорожнення.
Гаряча вода може допомогти у детоксикації організму.
Зниження ваги. Декілька досліджень показали, що вживання достатньої кількості води може сприяти зниженню ваги, оскільки посилює почуття ситості. Перехід від споживання холодної води до гарячої може прискорити втрату ваги.
Полегшує закладеність носа. Якщо ви страждаєте від закладеності носа, пиття гарячої води може дати вам полегшення.
Заспокійливий ефект: вживання теплої води рано-вранці надає заспокійливу дію на організм і полегшує напружені м'язи.
Якими є побічні ефекти вживання гарячої води?
Надмірне вживання гарячої води може спричинити дисбаланс концентрації води в організмі.
Якщо ви п'єте надто багато гарячої води, це може порушити цикл сну.
Надмірне вживання гарячої води може мати несприятливий вплив на нирки.
Часте вживання гарячої води може спричинити внутрішні опіки. Краще пити теплу воду, аніж гарячу.