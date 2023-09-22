Нужно ли пить горячую воду натощак? Ее преимущества и побочные эффекты

Вода не только утоляет жажду, но и приносит огромную пользу для здоровья. Она может улучшить ваше общее самочувствие и поддерживать водный баланс в организме.
Нужно ли пить натощак горячую воду сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Financial Express.
Что известно о пользе горячей воды
Сейчас бытуют утверждения, что употребление теплой воды приносит еще больше пользы. Примечательно, что практикующие альтернативную медицину утверждают, что горячая вода - простой способ улучшить здоровье.
Каковы преимущества употребления горячей воды на голодный желудок?
Улучшается пищеварение, когда вы пьете горячую воду. Следовательно, он снижает риск запоров, поддерживая регулярный стул.
Горячая вода может помочь в детоксикации организма.
Снижение веса. Несколько исследований показали, что употребление достаточного количества воды может способствовать снижению веса, поскольку усиливает чувство сытости. Переход от употребления холодной воды к горячей может ускорить потерю веса.
Облегчает заложенность носа. Если вы страдаете от заложенности носа, питье горячей воды может дать вам облегчение.
Успокаивающий эффект: употребление теплой воды рано утром оказывает успокаивающее действие на организм и облегчает напряженные мышцы.