Чи можна батькам цілувати дітей у губи? Психологи дали відповідь

Фотографії, де матусі цілують своїх дітей у губи, можна зустріти в інтернеті. І кожного разу вони викликають дискусії. Те, що дітей цілувати треба, не викликає сумнівів. А от наскільки гігієнічно цілувати дитину у губи та чи не завдають такі поцілунки шкоди психологічному розвитку дитини?

Чи можуть батьки цілувати дитину у губи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення психологів для News.com.

Такі поцілунки можуть нашкодити дитині

Американській лікар вважає, що батьки, які цілують дітей у губи, роблять поганий вчинок. За словами Шарлотти Резнік, такі поцілунки можуть нашкодити дитині, бо цей проявів ніжності "надто сексуальний".

Рот - це ерогенна зона, а поцілунок у губи може стимулювати та потенційно спантеличити дитину. Дитина починає усвідомлювати свою сексуальність у віці від 4 до 6 років, тому варто уникати створення плутаних емоційних зв'язків. Тим більш, що діти можуть бачити, як мама з татом цілуються і для них це прояв любові між чоловіком та дружиною.

"Губи та рот - це особисті кордони дитячого тіла. Коли ви цілуєте дитину в губи, ви показуєте їй, що кордони її тіла відкриті й хтось може без проблем вторгнутися на її територію", - додала Резнік.

Крім того, категорично проти таких поцілунків стоматологи, бо вони вважають, що це - спосіб передачі різноманітних бактерій.

"Існує ризик передачі таких захворювань, як грип, Covid-19 та інших респіраторних захворювань, коли ви цілуєте дитину в губи або обличчя. Ваша слина може передати гепатит B, якщо ви інфіковані, особливо якщо ваша дитина не була повністю вакцинована", - кажуть лікарі.

Поцілунки - це нормальний прояв любові до дитини

Не всі психологи погоджуються з Шарлоттою Резнік і вважають, що поцілунки в губи між батьками та дитиною не є за своєю суттю сексуальним актом.

"Такі речі обурливо говорити батькам. І при критиці не беруться до уваги особливі стосунки, які батьки мають зі своїми дітьми, і несексуальну природу, з якої походить така поведінка", - зазначає клінічний психолог з Сіднею Хізер Ірван-Рандл.

Вона додала, що також не враховуються культурні питання.

"Ми походимо з культури, в якій ідея поцілунків у щоки та губи є чимось нормальним. Але якщо ви переїдете до північних частин Британії, зокрема до деяких частин Шотландії, то зрозумієте, що це не завжди зручно навіть для дорослих. А от в Італії це питання навіть не піднімається - там цілуються усі зі всіма і це їхня культура", - каже психолог.

Набагато шкідливіше за такі поцілунки дотики, які можуть бути дуже образливими для дитини. Наприклад, такі дотики, які потрібно тримати у секреті й дитина не повинна про них нікому розповідати.

Психологи також звертають увагу на те, що більшість дітей природно просять своїх батьків припинити їх цілувати в губи, коли вони досягають молодшого шкільного віку. Спершу через сором перед друзями, а згодом - бо це не прийнято між підлітками та батьками.