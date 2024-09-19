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Що їсти восени, щоб не хворіти? 5 топ-продуктів для зміцнення імунітету

Фото: Які продукти важливо їсти восени (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Осінь - це період холоду та застуд. Але хвороб можна уникнути, якщо додати до раціону всього п'ять продуктів-суперфудів, які зміцнять імунітет.

Що саме треба їсти прохолодними осінніми днями, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.

Що потрібно їсти восени для здорового організму

Дієтолог Керрі Бісон сказала, що деякі основні інгредієнти, які ви можете додавати до своїх страв у прохолодні місяці, допомагають вашому організму зміцнити імунітет.

Куркума

Куркума - це чудова спеція, яку варто споживати більше в осінньо-зимовий сезон. Найактивнішим компонентом куркуми є куркумін, який має антиоксидантні, протизапальні та противірусні властивості. Щоб переконатися, що ваше тіло засвоює його ефективно, його найкраще поєднати з олією та чорним перцем. Спробуйте додавати його в розігріваючі страви, такі як супи та каррі.

Часник

Часник - це ще одна чудова домашня спеція, яку завжди потрібно мати у своїй шафі в прохолодні місяці. Звичайний інгредієнт містить сполуку під назвою аліцин, яка має антиоксидантну, антибактеріальну та противірусну дію, що робить її обов’язковою у вашому наборі засобів для підвищення імунітету.

Імбир

Імбир - це всіма улюблена спеція і не дарма. Імбир має цілий ряд переваг для здоров’я. Це один із найефективніших природних методів полегшення нудоти, коли у вас грип, а також він наповнений антиоксидантами, які захищають ваше тіло від шкідливих бактерій.

Також імбир також має протизапальні, антибактеріальні та противірусні властивості, і було показано, що він допомагає зміцнити вашу імунну систему, що робить його ключовим інгредієнтом для холодних місяців, коли шириться застуда.

Кориця

Кориця є не тільки смачним доповненням до їжі та гарячих напоїв у святковий період, але й може допомогти захиститися від цих неприємних зимових хвороб. Наповнена двома активними сполуками - коричним альдегідом і евгенолом, які мають антиоксидантні, противірусні, антибактеріальні та протигрибкові властивості, кориця є чудовим інгредієнтом для ваших зимових грілок. Додавайте до тушкованих яблук, солоних і зігріваючих напоїв.

Ферментовані продукти

70% наших імунних клітин фактично знаходяться в кишечнику, тому його стан є ключовим для добре функціонуючої імунної системи. Корисні бактерії в кишковому мікробіомі взаємодіють з імунною системою, допомагаючи регулювати її функцію. Ферментовані продукти, такі як живий йогурт, кімчі, солоні огірки та квашена капуста, містять багато корисних бактерій, тому включіть їх у свій раціон протягом осінньо-зимовиго періоду.

 

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