RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что есть осенью, чтобы не болеть? 5 топ-продуктов для укрепления иммунитета

Фото: Какие продукты важно есть осенью (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Осень - это период холода и простуд. Но болезней можно избежать, если добавить в рацион всего пять продуктов-суперфудов, которые укрепят иммунитет.

Что именно нужно есть прохладными осенними днями, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

Что нужно есть осенью для здорового организма

Диетолог Керри Бисон сказала, что некоторые основные ингредиенты, которые вы можете добавлять в свои блюда в прохладные месяцы, помогают вашему организму укрепить иммунитет.

Куркума

Куркума - это отличная специя, которую стоит потреблять больше в осенне-зимний сезон. Наиболее активным компонентом куркумы является куркумин, обладающий антиоксидантными, противовоспалительными и противовирусными свойствами. Чтобы убедиться, что ваше тело усваивает его эффективно, лучше всего соединить с маслом и черным перцем. Попытайтесь добавлять его в разогревающие блюда, такие как супы и карри.

Чеснок

Чеснок - это еще одна отличная домашняя специя, которую всегда нужно иметь в своем шкафу в прохладные месяцы. Обычный ингредиент содержит соединение под названием алицин, обладающее антиоксидантным, антибактериальным и противовирусным действием, что делает его обязательным в вашем наборе средств для повышения иммунитета.

Имбирь

Имбирь - это всеми любимая специя и не зря. Имбирь имеет целый ряд преимуществ для здоровья. Это один из самых эффективных естественных методов облегчения тошноты, когда у вас грипп, а также он наполнен антиоксидантами, защищающими ваше тело от вредных бактерий.

Также имбирь также обладает противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, и было показано, что он помогает укрепить вашу иммунную систему, что делает его ключевым ингредиентом для холодных месяцев, когда распространяется простуда.

Корица

Корица является не только вкусным дополнением к еде и горячим напиткам в праздничный период, но может помочь защититься от этих неприятных зимних болезней. Наполненная двумя активными соединениями – коричным альдегидом и эвгенолом, обладающими антиоксидантными, противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, корица является отличным ингредиентом для ваших зимних грелок. Добавляйте к тушеным яблокам, соленым и согревающим напиткам.

Ферментированные продукты

70% наших иммунных клеток фактически находятся в кишечнике, поэтому его состояние является ключевым для хорошо функционирующей иммунной системы. Полезные бактерии в кишечном микробиоме взаимодействуют с иммунной системой, помогая регулировать ее функцию. Ферментированные продукты, такие как живой йогурт, кимчи, соленые огурцы и квашеная капуста содержат много полезных бактерий, поэтому включите их в свой рацион в течение осенне-зимнего периода.

 

Читайте также, как диетолог рассказала, как улучшить рацион.

Ранее мы писали, что диетолог рассказал всю правду о макаронах и похудениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье