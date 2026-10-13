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Головна Корисне У Британії виявили сальмонелу в українських яйцях: як перевірити небезпечну продукцію
Корисне 13 жовтня 2026 · 19:32
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У Британії виявили сальмонелу в українських яйцях: як перевірити небезпечну продукцію

Британське агентство з харчових стандартів оприлюднило код яєць, які не можна вживати
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
У Британії виявили сальмонелу в українських яйцях: як перевірити небезпечну продукцію

В українських яйцях знайшли сальмонелу (колаж: Styler)

У Великій Британії виявили сальмонелу в курячих яйцях українського виробництва. Через ризик зараження продукцію вилучають із продажу, а покупців закликають перевірити маркування яєць, які вони вже придбали.

Які саме яйця потрапили під відкликання, як розпізнати небезпечну продукцію та які симптоми може спричинити сальмонела, розповідає Styler з посиланням на Британське Агентство з харчових стандартів.

Які українські яйця вилучають із продажу

10 жовтня Агентство оприлюднило попередження щодо курячих яєць українського виробництва. Йдеться про продукцію компанії "Ясенсвіт", у частині якої виявили сальмонелу.

Під відкликання потрапили яйця з маркуванням 3UA1012066. Обмеження стосуються всіх розмірів упаковок і всіх термінів придатності продукції з цим кодом.

У відомстві наголосили, що зараженими можуть бути й інші яйця цього виробника з таким самим маркуванням. Тому всю продукцію із зазначеним кодом необхідно вилучити з продажу.

Як перевірити, чи є вдома небезпечні яйця

Покупцям радять перевірити код, нанесений безпосередньо на шкаралупу. Якщо на яйці зазначено 3UA1012066, вживати його не можна.

Важливо, що маркування на зовнішній упаковці може відрізнятися. За даними FSA, частину українських яєць могли перепаковувати інші підприємства вже на території Великої Британії. Тому орієнтуватися потрібно саме на код, нанесений на яйце.

У відомстві також уточнили, що такі яйця переважно постачали підприємствам громадського харчування. У великих супермаркетах їх не продавали, однак продукція могла потрапити до невеликих магазинів.

Покупцям, які мають яйця з відповідним кодом, рекомендують не вживати їх, а утилізувати вдома. Попередження стосується конкретного маркування, а не всіх яєць українського виробництва.

Чим небезпечна сальмонела та які симптоми зараження

Сальмонела - це бактерія, яка може спричинити кишкову інфекцію, відому як сальмонельоз.

За інформацією британського Агентства з харчових стандартів, основними симптомами зараження є:

  • підвищення температури;
  • діарея;
  • біль і спазми в животі.

У разі появи таких симптомів важливо уникати контактів, які можуть сприяти поширенню інфекції.

Агентство рекомендує не відвідувати роботу, навчальні заклади чи дитячі садки щонайменше протягом 48 годин після припинення симптомів.

Якщо після вживання яєць виникли ознаки кишкової інфекції, варто звернутися до лікаря. Особливо уважними слід бути до стану маленьких дітей, людей похилого віку та осіб з ослабленим імунітетом.

Чи стосується попередження покупців в Україні

Потрібно врахувати, що офіційне повідомлення FSA стосується продукції, що потрапила на ринок Англії, Уельсу та Північної Ірландії. У документі не зазначено, що яйця з відповідним кодом відкликають із продажу і в Україні.

Водночас Агентство наголошує, що небезпека пов'язана з конкретним маркуванням 3UA1012066. Тому покупцям важливо перевіряти інформацію на шкаралупі, а не лише назву виробника чи термін придатності.

Важливо: наявність сальмонели підтверджена в частині досліджених яєць. Це не означає, що заражена вся продукція компанії "Ясенсвіт".

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