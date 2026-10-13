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Главная Полезное В Британии обнаружили сальмонеллу в украинских яйцах: как проверить опасную продукцию
Полезное 13 октября 2026 · 19:32
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В Британии обнаружили сальмонеллу в украинских яйцах: как проверить опасную продукцию

Британское агентство по пищевым стандартам обнародовало код яиц, которые нельзя употреблять
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
В Британии обнаружили сальмонеллу в украинских яйцах: как проверить опасную продукцию

В украинских яйцах нашли сальмонеллу (коллаж: Styler)

В Великобритании обнаружили сальмонеллу в куриных яйцах украинского производства. Из-за риска заражения продукцию изымают из продажи, а покупателей призывают проверить маркировку яиц, которые они уже приобрели.

Какие именно яйца попали под отзыв, как распознать опасную продукцию и какие симптомы может вызвать сальмонеллу, рассказывает Styler со ссылкой на Британское Агентство по пищевым стандартам.

Какие украинские яйца изымают из продажи

10 октября Агентство опубликовало предупреждение относительно куриных яиц украинского производства. Речь идет о продукции компании "Ясенсвіт", в части которой обнаружили сальмонеллу.

Под отзыв попали яйца с маркировкой 3UA1012066. Ограничения касаются всех размеров упаковок и всех сроков годности продукции с этим кодом.

В ведомстве подчеркнули, что зараженными могут быть и другие яйца этого производителя с такой же маркировкой. Поэтому всю продукцию с указанным кодом необходимо изъять из продажи.

Как проверить, есть ли дома опасные яйца

Покупателям советуют проверить код, нанесенный непосредственно на скорлупу. Если на яйце указан код 3UA1012066, употреблять его нельзя.

Важно, что маркировка на внешней упаковке может отличаться. По данным FSA, часть украинских яиц могли переупаковывать другие предприятия уже на территории Великобритании. Поэтому ориентироваться нужно именно на код, нанесенный на яйцо.

В ведомстве также уточнили, что такие яйца преимущественно поставляли предприятиям общественного питания. В крупных супермаркетах их не продавали, однако продукция могла попасть в небольшие магазины.

Покупателям, у которых есть яйца с соответствующим кодом, рекомендуют не употреблять их, а утилизировать дома. Предупреждение касается конкретной маркировки, а не всех яиц украинского производства.

Чем опасна сальмонелла и какие симптомы заражения

Сальмонелла - это бактерия, которая может вызвать кишечную инфекцию, известную как сальмонеллез.

По информации британского Агентства по пищевым стандартам, основными симптомами заражения являются:

  • повышение температуры;
  • диарея;
  • боль и спазмы в животе.

При появлении таких симптомов важно избегать контактов, которые могут способствовать распространению инфекции.

Агентство рекомендует не посещать работу, учебные заведения или детские сады как минимум в течение 48 часов после прекращения симптомов.

Если после употребления яиц появились признаки кишечной инфекции, стоит обратиться к врачу. Особенно внимательно следует следить за состоянием маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Касается ли предупреждение покупателей в Украине

Нужно учитывать, что официальное сообщение FSA касается продукции, которая попала на рынок Англии, Уэльса и Северной Ирландии. В документе не указано, что яйца с соответствующим кодом отзывают из продажи и в Украине.

В то же время Агентство подчеркивает, что опасность связана с конкретной маркировкой 3UA1012066. Поэтому покупателям важно проверять информацию на скорлупе, а не только название производителя или срок годности.

Важно: наличие сальмонеллы подтверждено в части исследованных яиц. Это не означает, что заражена вся продукция компании "Ясенсвіт".

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