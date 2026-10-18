Яблучний пиріг із родзинками за 45 хвилин: рецепт смачної випічки до чаю

Яблучний пиріг із родзинками: що змінилося в рецепті

За основу я взяла рецепт відкритого яблучного тарта кулінарної авторки Олівії Каплан. Вона пропонує готувати пиріг на пісочному тісті з яблуками, родзинками, вершковим маслом, корицею та мигдальним борошном.

В оригінальному рецепті начинку викладають на середину круглого пласта, а вільні краї загортають поверх фруктів. Випікають тарт приблизно 40-45 хвилин за температури 200 градусів у режимі конвекції.

Для своєї версії я обрала готове листкове тісто замість пісочного та зробила прямокутний пиріг. Також я зменшила кількість вершкового масла, додала цукор, а замість мигдального борошна використала кукурудзяний крохмаль.

Мій варіант на готовому листковому тісті зайняв приблизно 45 хвилин разом із підготовкою та нетривалим охолодженням. Тісто вже було готове до використання.

Яблука для пирога я нарізала тонкими кружальцями та виклала рядами майже по всій поверхні тіста. Родзинки розподілила між фруктами, а краї залишила відкритими, щоб під час випікання вони піднялися та підрум'янилися.

Такий варіант не потребує формування бортиків із загортанням тіста, а готовий пиріг зручно нарізати прямокутними порційними шматочками.

Яблучний пиріг із родзинками (фото: Анастасія Остапова)

Інгредієнти для яблучного пирога з родзинками

Для швидкого варіанта підійде готове бездріжджове листкове тісто. Зручніше використовувати охолоджений прямокутний пласт вагою приблизно 275 г, розміром близько 25 на 40 см.

Якщо тісто заморожене, його потрібно попередньо розморозити відповідно до інструкції виробника. Час розморожування не входить до зазначених 45 хвилин.

Інгредієнти:

бездріжджове листкове тісто - 275 г

яблука - 3-4 шт. (приблизно 500 г цілих плодів)

родзинки - 60 г

вершкове масло - 25 г

цукор - 20 г

мелена кориця - ½ ч. л.

кукурудзяний крохмаль - 10 г

яйце - 1 шт.

Із такого пласта можна отримати приблизно 6-8 порцій залежно від розміру шматочків.

Для начинки краще обирати щільні кисло-солодкі яблука, які не втрачають форму під час випікання.

Як підготувати тісто та яблучну начинку

Спочатку розігрійте духовку до 200 градусів у режимі "верх-низ".

Охолоджене листкове тісто розгорніть на деку, застеленому пергаментом. Якщо використовуєте заморожене тісто, дочекайтеся, поки воно стане пластичним, але залишатиметься прохолодним.

По периметру залиште вільний край завширшки приблизно 2 см. Середину тіста злегка наколіть виделкою, не зачіпаючи краї. Це допоможе зменшити надмірне піднімання центральної частини основи.

Яблука помийте, видаліть серцевину та наріжте тонкими кружальцями або півкружальцями завтовшки приблизно 2-3 мм.

Для свого пирога я яблука очистила. Проте, якщо шкірка тонка, її можна залишити - це не завадить приготуванню.

Родзинки ретельно промийте. Якщо вони сухі та тверді, замочіть їх у теплій воді на 5-10 хвилин. Потім злийте воду та добре обсушіть родзинки паперовим рушником, щоб зайва волога не потрапила на тісто.

Середину листкового тіста рівномірно присипте кукурудзяним крохмалем. Він допоможе зв'язати частину яблучного соку, який виділятиметься під час випікання.

Викладіть яблучні скибочки рядами, трохи накладаючи одну на одну. Намагайтеся не робити надто товстий шар начинки, щоб основа встигла пропектися.

Між яблуками рівномірно розподіліть родзинки.

В окремій мисці змішайте цукор із корицею та посипте фруктову начинку.

Вершкове масло наріжте маленькими шматочками й розкладіть поверх яблук.

Яйце збийте виделкою та змастіть ним вільні краї тіста. Начинку змащувати не потрібно.

Скільки випікати яблучний пиріг у духовці

Поставте деко на середній рівень попередньо розігрітої духовки.

Випікайте пиріг за температури 200 градусів у режимі "верх-низ" приблизно 25-35 хвилин.

Точний час залежить від особливостей духовки, товщини тіста та кількості яблук.

Готовий пиріг повинен мати золотисті, добре підрум'янені краї та пропечену нижню частину. Яблука мають стати м'якими, але зберегти форму.

Якщо верх уже достатньо підрум'янився, а основа ще не пропеклася, нещільно прикрийте пиріг фольгою та продовжуйте випікання, періодично перевіряючи стан тіста.

Після приготування залиште пиріг охолоджуватися на 10-15 хвилин. За цей час начинка трохи стабілізується, тому випічку буде легше нарізати.

На підготовку з готовим охолодженим тістом потрібно орієнтовно 10-15 хвилин, на випікання - 25-35 хвилин.

Що зробити, щоб яблучний пиріг добре пропікся

Одна з головних складностей відкритих фруктових пирогів - надлишок вологи в начинці. Яблука під час нагрівання виділяють сік, через який нижня частина тіста може залишитися сируватою.

Щоб цього уникнути, не викладайте фрукти занадто товстим шаром та використовуйте невелику кількість кукурудзяного крохмалю.

Не менш важливо працювати з прохолодним листковим тістом. Якщо воно стало надто м'яким під час підготовки, поставте деко з пирогом у холодильник на 10-15 хвилин перед випіканням.

Родзинки краще розміщувати між яблучними скибочками, а не залишати великими купками на поверхні. Так вони менше підсихатимуть і не підгорятимуть.

Якщо яблука дуже солодкі, кількість цукру можна зменшити. Для кисліших сортів його, навпаки, можна трохи додати.

Зверніть увагу на алергени. Рецепт містить пшеницю, яйце та молочні продукти. Також перевірте склад готового листкового тіста, адже залежно від виробника воно може містити інші алергени. В оригінальному рецепті Олівії Каплан додатково використовується мигдальне борошно.

Готовий пиріг можна подавати теплим або повністю охолодженим. За бажанням його доповнюють кулькою ванільного морозива чи невеликою кількістю цукрової пудри.