Яблочный пирог с изюмом за 45 минут: рецепт вкусной выпечки к чаю

Яблочный пирог с изюмом: что изменилось в рецепте

За основу я взяла рецепт открытого яблочного торта кулинарного автора Оливии Каплан. Она предлагает готовить пирог на песочном тесте с яблоками, изюмом, сливочным маслом, корицей и миндальной мукой.

В оригинальном рецепте начинку выкладывают на середину круглого пласта, а свободные края заворачиваются поверх фруктов. Выпекают тарт примерно 40-45 минут при температуре 200 градусов в режиме конвекции.

Для своей версии я выбрала готовое слоеное тесто вместо песочного и сделала прямоугольный пирог. Также я уменьшила количество сливочного масла, добавила сахар, а вместо миндальной муки использовала кукурузный крахмал.

Мой вариант на готовом слоеном тесте занял примерно 45 минут вместе с подготовкой и непродолжительным охлаждением. Тесто уже было готово к использованию.

Яблоки для пирога я порезала тонкими кружочками и выложила рядами практически по всей поверхности теста. Изюм распределил между фруктами, а края оставили открытыми, чтобы во время выпечки они поднялись и подрумянились.

Такой вариант не требует формирования бортиков и заворачивания теста, а готовый пирог удобно нарезать прямоугольными порционными кусочками.

Яблочный пирог с изюмом (фото: Анастасия Остапова)

Ингредиенты для яблочного пирога с изюмом

Для быстрого варианта подойдет готовое листовое бездрожжевое тесто. Удобнее использовать охлажденный прямоугольный пласт весом примерно 275 г, размером около 25 на 40 см.

Если тесто заморожено, его нужно предварительно разморозить в соответствии с инструкцией изготовителя. Время размораживания не входит в указанные 45 минут.

Ингредиенты:

бездрожжевое слоеное тесто - 275 г

яблоки - 3-4 шт. (примерно 500 г целых плодов)

изюм - 60 г

сливочное масло – 25 г

сахар – 20 г

молотая корица – ½ ч. л.

кукурузный крахмал – 10 г

яйцо – 1 шт.

Из такого пласта можно получить около 6-8 порций в зависимости от размера кусочков.

Для начинки лучше выбирать плотные кисло-сладкие яблоки, которые не теряют форму при выпекании.

Как подготовить тесто и яблочную начинку

Сначала разогрейте духовку до 200 градусов в режиме "верх-низ".

Охлажденное слоеное тесто разверните на противне, застеленном пергаментом. Если вы используете замороженное тесто, дождитесь, пока оно станет пластичным, но будет оставаться прохладным.

По периметру оставьте свободный край шириной примерно 2 см. Середину теста слегка наколите вилкой, не затрагивая края. Это поможет уменьшить чрезмерный подъем центральной части основания.

Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими кружочками или полукружками толщиной примерно 2-3 мм.

Для своего пирога я очистила яблоки. Однако, если кожура тонкая, ее можно оставить - это не помешает приготовлению.

Изюм тщательно промойте. Если он сухой и жесткий, замочите его в теплой воде на 5-10 минут. Затем слейте воду и хорошо обсушите изюм бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не попала на тесто.

Середину слоеного теста равномерно присыпьте кукурузным крахмалом. Он поможет связать часть яблочного сока, выделяемого при выпекании.

Выложите яблочные ломтики рядами, немного накладывая друг на друга. Старайтесь не делать слишком толстый слой начинки, чтобы основание успело пропекаться.

Между яблоками равномерно распределите изюм.

В отдельной миске смешайте с корицей сахар и посыпьте фруктовую начинку.

Сливочное масло нарежьте маленькими кусочками и разложите поверх яблок.

Яйцо сбейте вилкой и смажьте свободные края теста. Начинку смазывать не нужно.

Сколько выпекать яблочный пирог в духовке

Поставьте противень на средний уровень предварительно разогретой духовки.

Выпекайте пирог при температуре 200 градусов в режиме "верх-низ" примерно 25-35 минут.

Точное время зависит от особенностей духовки, толщин теста и количества яблок.

Готовый пирог должен иметь золотистые, хорошо подрумяненные края и нижнюю пропеченную часть. Яблоки должны стать мягкими, но сохранить форму.

Если верх уже достаточно подрумянился, а основание еще не пропеклось, неплотно прикройте пирог фольгой и продолжайте выпекание, периодически проверяя состояние теста.

После приготовления оставьте пирог охлаждаться на 10-15 минут. За это время начинка чуть-чуть стабилизируется, поэтому выпечку будет легче нарезать.

На подготовку с готовым охлажденным тестом нужно ориентировочно 10-15 минут, на выпекание - 25-35 минут.

Что сделать, чтобы яблочный пирог хорошо пропекся

Одна из главных сложностей открытых фруктовых пирогов - избыток влаги в начинке. Яблоки при нагревании выделяют сок, из-за которого нижняя часть теста может остаться сыроватой.

Чтобы этого избежать, не выкладывайте фрукты слишком толстым слоем и используйте небольшое количество кукурузного крахмала.

Не менее важно работать с прохладным слоеным тестом. Если оно стало слишком мягким во время подготовки, поставьте противень с пирогом в холодильник на 10-15 минут перед выпечкой.

Изюм лучше размещать между яблочными ломтиками, а не оставлять большими кучками на поверхности. Так он будет меньше подсыхать и не подгорать.

Если яблоки очень сладкие, количество сахара можно снизить. Для более кислых сортов его, наоборот, можно немного добавить.

Обратите внимание на аллергены. Рецепт содержит пшеницу, яйцо и молочные продукты. Также проверьте состав готового слоеного теста, ведь в зависимости от производителя оно может содержать другие аллергены. В оригинальном рецепте Оливии Каплан дополнительно используется миндальная мука.

Готовый пирог можно подавать теплым или полностью охлажденным. По желанию его дополняют шариком ванильного мороженого или небольшим количеством сахарной пудры.