У них більше вітаміну С, ніж у лимонах. Легкодоступні та дешеві фрукти, як треба їсти

Вітамін С виконує багато важливих функцій в нашому організмі, але, перш за все, він підтримує імунну систему в боротьбі з патогенами. Організм не зберігає його, тому ми повинні отримувати його з їжі. Але не тільки в лимоні багато вітаміну C.

В яких овочах та фруктах більше вітаміну С, ніж у лимонах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Чому вітамін С важливий

Вітамін С, також відомий як аскорбінова кислота, L-аскорбінова кислота або аскорбат, є головним чином сильним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами. Завдяки цьому він зменшує окислювальний стрес, який вони викликають у клітинах, що захищає їх і протидіє процесу старіння. Він також позитивно впливає на зовнішній вигляд шкіри, оскільки бере участь у виробленні колагену.

Однак найбільш відомі його властивості, що підтримують імунну систему. Вітамін С підвищує активність NK-клітин (природних кілерів), а також Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів, які беруть участь у боротьбі зі шкідливими мікроорганізмами. Завдяки цьому вітамін С також має протиракові властивості. Він також допомагає метаболізувати білок і засвоювати залізо.

Організм не може сам виробляти вітамін С і не накопичує його, тому його необхідно щодня отримувати з їжею. Джерелами вітаміну С є овочі та фрукти. Лимон, який вважається багатим на цей вітамін, містить лише 53 мг цього вітаміну на 100 г, тоді як добова потреба дорослої людини становить 80-90 мг.

Властивості вітаміну С

сильний антиоксидантний ефект і захист клітин від вільних радикалів,

полегшення засвоєння заліза,

участь у виробленні еритроцитів,

ущільнення кровоносних судин,

зміцнення ясен і зубів,

зупинка кровоточивості ясен, боротьба з бактеріями, що викликають карієс,

прискорення загоєння ран,

участь у процесі синтезу колагену,

покращення зовнішнього вигляду шкіри,

участь в синтезі нейромедіаторів, що покращують роботу мозку,

зміцнення кісток і суглобів,

регуляція артеріального тиску, пригнічуючи окислення "поганого" холестерину ЛПНЩ, таким чином зменшуючи атеросклероз.

У цих овочах і фруктах найбільше вітаміну С

Шипшина

Вміст вітаміну С в 100 г - 1800 мг. Серед рослин, доступних у нашому кліматі, шипшина має найбільший вміст вітаміну С. Для покриття добової потреби в цьому вітаміні достатньо всього 3 плодів, а в жмені шипшини міститься стільки ж вітаміну С, скільки в 30 лимонах! З шипшини готують варення, компоти, настої.

Обліпиха

Вміст вітаміну С в 100 г - до 1100 мг. Сирі плоди обліпихи неїстівні. З них готують соки, джеми, желе. У жмені плодів обліпихи міститься стільки ж вітаміну С, скільки в 20 лимонах!

Чорна смородина

Вміст вітаміну С в 100 г - 183 мг. Як плоди, так і листя чорної смородини є джерелом вітаміну С. Плоди краще їсти сирими, але з них також можна готувати варення, желе, соки. З листя заварюють чай. Ягоди чорної смородини зміцнюють серце і судини, регулюють тиск. Жменя чорної смородини вдвічі покриває добову потребу організму у вітаміні С.

Жовтий перець

Вміст вітаміну С в 100 г - 183 мг. Усі види перцю багаті вітаміном С, але найбільше цього інгредієнта містить жовтий перець. Трохи менше ми знаходимо в червоному перці, близько 127 мг, а найменше в зеленому перці - близько 80-100 мг. Варто знати, що колір перцю залежить від ступеня його стиглості, зелений - найменш стиглий, а червоний - найбільш стиглий. Перець містить у 5 разів більше вітаміну С, ніж лимон. Добова потреба у вітаміні С задовольняється вживанням 30 г сирого жовтого перцю.

Петрушка

Вміст вітаміну С в 100 г - 178 м. Петрушка містить в 4 рази більше вітаміну С, ніж лимон, а також є джерелом вітамінів А, К, Е і групи В. Одна столова ложка подрібненої свіжої петрушки покриває добову потребу організму у вітаміні С. Петрушка також сприяє травленню і метаболізму і освіжає подих.