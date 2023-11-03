Багатодітна мама з Маріуполя розповіла музею "Голоси Мирних" свою історію

Жінка згадує, що далі все було, як у страшному сні. Вибухи за вибухами, до яких вона не могла звикнути. Оксана обіймала дітей, зачиняла їх у ванній - це створювало відчуття безпеки - та йшла на подвір’я, під обстрілами готувати їжу на вогнищі.

Жінка двічі намагалася вивезти дітлахів з Маріуполя, обидва рази марно. Аж потім настала найстрашніша ніч. О другій ночі мати з дітьми прокинулися у коридорі від яскравого спалаху.

"Через 2-3 секунди вириває двері, рвуться стіни, все це летить... Пил, незрозуміло, що діється. Нас вдавило в стіну. Ніби хтось узяв, згріб усе це і кинув на нас. Слава Богу, усі залишилися живі та здорові", - ділиться Оксана.

Машина її старшого сина дивом вціліла на вулиці, тож родина вирішила виїжджати на свій страх і ризик. Побачене дорогою шокувало Оксану.

"Люди йшли натовпами, тупотіли маленькі дітки з рюкзачками, бідненькі... Усі, хто міг ходити, усі йшли. Хто не міг ходити, і на візках тягли, і на милицях", - згадує жінка, ледве стримуючи сльози.

Їй досі сниться Маріуполь та вибухи. Але Оксана врятувала своїх дітей. І знайшла для них тимчасове соціальне житло у Дніпрі, у новому гуртожитку. Це проєкт для маріупольців - #ЯМаріупольЖитло, партнером якого став Фонд Ріната Ахметова. Усі, хто там живе, об’єднані силою любові до рідного міста і надією повернутися туди після Перемоги.

Дізнайтеся більше: https://www.youtube.com/watch?v=Nz2O51MxhR0

Історія Оксани Самсонової з Маріуполя увійшла до музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова: https://bit.ly/46XzxJF

Музей збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 85 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.