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Многодетная мама из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" свою историю

Фото: многодетная мама из Мариуполя Оксана Самсонова (скриншот с видео)
Автор: Наталия Гурковская

Она очень хорошо помнит первый взрыв в Мариуполе - в ночь на 24 февраля 2022 года Оксана Самсонова, мама четырех детей, была на ночном дежурстве. Забыть это невозможно: часы и секунды словно остановились, а ночная тьма за окном превратилась в дневной свет.

Своей историей о пережитом Оксана поделилась с Алексеем Сухановым, актером и ведущим, послом Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Женщина вспоминает, что дальше все было как в страшном сне. Взрывы за взрывом, к которым она не могла привыкнуть. Оксана обнимала детей, закрывала их в ванной - это создавало чувство безопасности - и шла во двор, под обстрелами готовить еду на костре.

Женщина дважды пыталась вывезти детей из Мариуполя, оба раза бесполезно. А потом наступила самая страшная ночь. В два ночи мать с детьми проснулись в коридоре от яркой вспышки.

"Через 2-3 секунды вырывает дверь, рвутся стены, все это летит... Пыль, непонятно, что происходит. Нас вдавило в стену. Как будто кто-то взял, сгреб все это и бросил на нас. Слава Богу, все остались живы и здоровы", - делится Оксана.

Машина ее старшего сына чудом уцелела на улице, поэтому семья решила выезжать на свой страх и риск. Увиденное дорогой шокировало Оксану.

"Люди шли толпами, топали маленькие детки с рюкзачками, бедненькие... Все, кто мог ходить, все шли. Кто не мог ходить, и на колясках тащили, и на костылях", - вспоминает женщина, едва сдерживая слезы.

Ей все еще снится Мариуполь и взрывы. Но Оксана спасла своих детей. И нашла для них временное социальное жилье в Днепре, в новом общежитии. Это проект для мариупольцев - #ЯМариупольЖилье, партнером которого стал Фонд Рината Ахметова. Все живущие там объединены силой любви к родному городу и надеждой вернуться туда после Победы.

Узнайте больше: https://www.youtube.com/watch?v=Nz2O51MxhR0

История Оксаны Самсоновой из Мариуполя вошла в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова: https://bit.ly/46XzxJF

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 85 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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