Атмосферні ігри на ПК, які можна пройти за вечір чи вихідні: Stray, Journey, Firewatch та інші

Stray

У Stray головний герой - рудий кіт, який випадково опиняється в загадковому підземному місті. Замість людей його вулицями блукають роботи, а неонові вивіски освітлюють занедбані будинки та вузькі провулки.

Головний герой гри Stray (скриншот)

Гравцеві доведеться досліджувати локації, розв'язувати головоломки, уникати небезпечних істот і поступово розкривати таємниці цього місця. У пригодах кота супроводжуватиме маленький дрон B-12.

Особливого шарму Stray додає можливість поводитися як справжній кіт: дряпати поверхні, нявкати, стрибати на меблі та взаємодіяти з різними предметами. Мене найбільше підкупила саме ця увага до дрібниць. Інколи хочеться просто забути про завдання і просто побути котом, який досліджує все навколо.

Орієнтовний час проходження: 5 годин.

Journey

Journey - атмосферна пригода, у якій гравець керує загадковим мандрівником у червоному плащі. Його мета - дістатися вершини далекої гори, долаючи піщані дюни, стародавні руїни та засніжені схили.

Один із моментів гри Journey (скриншот)

Гра обходиться без діалогів, проте її історія зрозуміла і без слів. Особливого настрою додає медитативна музика, яка допомагає розслабитися та повністю зануритися в цей незвичайний світ. Дорогою можна випадково зустріти іншого гравця і продовжити мандрівку разом, спілкуючись лише за допомогою звуків.

За прагненням дістатися вершини прихована глибша думка: справжня цінність полягає не в кінцевій меті, а в самому шляху. Мене особливо зачіпає те, що гра не пояснює цю ідею прямо. Її поступово відчуває через відкриття, несподівані зустрічі та випробуваня. Саме ця філософія в поєднанні з мінімалістичною графікою та музикою робить Journey особливою грою, яка залишає простір для власних роздумів.

Орієнтовний час проходження: 2 години.

Little Nightmares

Little Nightmares переносить гравця в похмурий світ, схожий на дитячий кошмар. Головна героїня - маленька дівчинка Шоста в жовтому дощовику, яка намагається вибратися із загадкового судна під назвою Черево.

Головна героїня Little Nightmares (скриншот)

На її шляху трапляються моторошні істоти, небезпечні механізми та головоломки. Протистояти більшості ворогів у відкритому бою неможливо, тому доводиться ховатися, тікати та шукати спосіб обійти загрози.

Особливої уваги заслуговує візуальний стиль Little Nightmares. Величезні меблі, темні коридори та спотворені постаті посилюють відчуття беззахисності. Особливо мене вразив тривожний звуковий супровід, який робить навіть звичайне дослідження локацій напруженим.

Це хороший вибір для тих, хто любить незвичайні горори, де страх виникає не лише через зустрічі з чудовиськами, а й завдяки моторошній атмосфері та постійному відчуттю небезпеки.

Орієнтовний час проходження: 3-4 години.

Firewatch

Події Firewatch розгортаються влітку 1989 року серед лісів американського штату Вайомінг. Головний герой Генрі намагається відволіктися від особистих проблем і влаштовується спостерігачем за лісовими пожежами.

Один із моментів гри Firewatch (скриншот)

Його єдина постійна співрозмовниця - керівниця Делайла, з якою він спілкується по рації. Проте звичайна на перший погляд робота поступово перетворюється на пригоду, сповнену таємниць.

У Firewatch гравцеві доведеться досліджувати лісові стежки, шукати підказки та обирати репліки в діалогах. Від цих рішень залежить, як складатимуться стосунки між Генрі та Делайлою.

Особливого шарму грі додає її візуальний стиль. Золотисті заходи сонця, густі ліси, гірські краєвиди та теплі кольори передають красу дикої природи та водночас підкреслюють відчуття самотності.

Мене найбільше приваблює цей контраст: з одного боку хочеться просто милуватися мальовничими пейзажами, а з іншого - не полишає відчуття, що серед цих лісів приховується щось загадкове.

Орієнтовний час проходження: 4 години.

Moss: The Forgotten Relic

Moss: The Forgotten Relic - казкова пригода про хоробру мишку Квілл, яка вирушає в небезпечну мандрівку чарівним королівством.

Головна героїня Moss: The Forgotten Relic (скриншот)

На героїню чекають стародавні руїни, загадкові створіння, пастки та вороги. Гравець стає не лише спостерігачем, а й її помічником: може взаємодіяти з навколишнім середовищем, переміщувати предмети та розв'язувати головоломки.

Візуально Moss нагадує ожилу ілюстровану книжку. Мініатюрні будівлі, густі ліси та деталізовані фантастичні локації створюють особливу атмосферу, у якій кожен куточок хочеться роздивитися ближче.

Особисто мене найбільше приваблює контраст між крихітною героїнею та величезним для неї світом. Те, що для нас було б дрібницею, для Квілл може стати справжнім випробуванням.