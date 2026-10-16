Атмосферные игры на ПК, которые можно пройти за вечер или выходные: Stray, Journey, Firewatch и другие

Stray

У Stray главный герой - рыжий кот, который случайно оказывается в загадочном подземном городе. Вместо людей по его улицам блуждают работы, а неоновые вывески освещают заброшенные дома и узкие переулки.

Главный герой игры Stray (скриншот)

Игроку придется исследовать локации, развязывать головоломки, избегать опасных существ и постепенно раскрывать тайны этого места. В приключениях кота будет сопровождать маленький дрон B-12.

Особый шарм Stray добавляет возможность вести себя как настоящий кот: царапать поверхности, мяукать, прыгать на мебель и взаимодействовать с разными предметами. Меня больше всего подкупило именно это внимание к мелочам. Иногда хочется просто забыть о задачах и просто побыть котом, исследующим все вокруг.

Примерное время прохождения: 5 часов.

Journey

Journey - атмосферное приключение, в котором игрок управляет загадочным путешественником в красном плаще. Его цель - добраться до вершины далекой горы, преодолевая песчаные дюны, древние руины и заснеженные склоны.

Один из моментов игры Journey (скриншот)

Игра обходится без диалогов, однако ее история ясна и без слов. Особое настроение добавляет медитативная музыка, которая помогает расслабиться и полностью погрузиться в этот необычный мир. По пути можно случайно встретить другого игрока и продолжить путешествие вместе, общаясь только с помощью звуков.

За стремлением добраться до вершины скрыто более глубокое мнение: подлинная ценность заключается не в конечной цели, а в самом пути. Меня особенно затрагивает то, что игра не объясняет эту идею прямо. Ее постепенно ощущает через открытия, неожиданные встречи и испытания. Именно эта философия в сочетании с минималистической графикой и музыкой делает Journey особой игрой, оставляющей простор для собственных размышлений.

Примерное время прохождения: 2 часа.

Little Nightmares

Little Nightmares переносит игрока в мрачный мир, похожий на детский кошмар. Главная героиня - маленькая девочка Шестая в желтом дождевике, пытающаяся выбраться из загадочного судна под названием Черево.

Главная героиня Little Nightmares (скриншот)

На ее пути встречаются жуткие существа, опасные механизмы и головоломки. Противостоять большинству врагов в открытом бою невозможно, поэтому приходится прятаться, убегать и искать способ обойти угрозу.

Особого внимания заслуживает визуальный стиль Little Nightmares. Огромная мебель, темные коридоры и обезображенные фигуры усиливают чувство беззащитности. Особенно меня поразило тревожное звуковое сопровождение, которое делает даже обычное исследование локаций напряженным.

Это хороший выбор для тех, кто любит необычные гороры, где страх возникает не только из-за встреч с чудовищами, но и благодаря жуткой атмосфере и постоянному ощущению опасности.

Примерное время прохождения: 3-4 часа.

Firewatch

События Firewatch разворачиваются летом 1989 года среди лесов американского штата Вайоминг. Главный герой Генри пытается отвлечься от личных проблем и устраивается наблюдателем за лесными пожарами.

Один из моментов игры Firewatch (скриншот)

Его единственная постоянная собеседница - руководительница Делайла, с которой он общается по рации. Однако обычная на первый взгляд работа постепенно превращается в приключение, исполненное тайн.

В Firewatch игроку придется исследовать лесные тропы, искать подсказки и выбирать реплики в диалогах. От этих решений зависит, как будут складываться отношения между Генри и Делайлой.

Особый шарм игре придает ее визуальный стиль. Золотые закаты, густые леса, горные виды и теплые цвета передают красоту дикой природы и одновременно подчеркивают чувство одиночества.

Меня больше всего привлекает этот контраст: с одной стороны хочется просто любоваться живописными пейзажами, а с другой - не оставляет ощущения, что среди этих лесов скрывается нечто загадочное.

Примерное время прохождения: 4 часа.

Moss: The Forgotten Relic

Moss: The Forgotten Relic - сказочное приключение о храброй мышке Квилле, отправляющейся в опасное путешествие волшебным королевством.

Главная героиня Moss: The Forgotten Relic (скриншот)

Героиню ждут древние руины, загадочные создания, ловушки и враги. Игрок становится не только наблюдателем, но и его помощником: может взаимодействовать с окружающей средой, перемещать предметы и решать головоломки.

Зрительно Moss напоминает ожившую иллюстрированную книгу. Миниатюрные постройки, густые леса и детализированные фантастические локации создают особую атмосферу, в которой каждый уголок хочется рассмотреть поближе.

Лично меня больше всего привлекает контраст между крохотной героиней и огромным для нее миром. То, что для нас было бы пустяком, для Квилла может стать настоящим испытанием.