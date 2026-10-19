Аніта Луценко показала, як навчає свого коханого-іспанця української (відео)

Як Аніта Луценко вчить коханого української

У своїх Instagram-stories тренерка опублікувала відео, зняте під час поїздки з Ферміном Егідо.

На кадрах Аніта промовляє фрази, які її обранець намагається перекласти українською. Зокрема, чоловік вимовляє:

"Я - Фермін, радий познайомитися".

Луценко уважно слухає коханого та підказує, як правильно вимовляти слова. Коли іспанець припускається помилок, тренерка одразу допомагає йому їх виправити.

"Лагідна українізація", - жартівливо підписала вона відео.

Між іншим, мовами цікавляться обоє. Поки Фермін опановує українську, сама Аніта також вивчає іспанську.

Як почалися стосунки Аніти Луценко та Ферміна Егідо

У вересні 2026 року тренерка вперше заінтригувала підписників спільними кадрами з іспанцем, зробленими в Києві. Однак тоді вона ще не розповідала подробиць особистого життя.

16 жовтня Луценко відкрито підтвердила роман, опублікувавши романтичну фотосесію з коханим.

На світлинах пара обіймається та проводить час разом у столиці України.

До цього Аніта тривалий час перебувала у стосунках з Олександром Лозовцовим, від якого має доньку Мію. Про розрив із колишнім партнером вона публічно повідомила наприкінці 2025 року.

Хто такий Фермін Егідо та що його пов'язує з Україною

Фермін Егідо - іспанський бізнесмен, засновник і генеральний директор міжнародного проєкту OCEANMAN, який організовує змагання з плавання на відкритій воді.

Чоловік неодноразово відвідував Україну та підтримував місцеву спортивну спільноту. У 2024 році після змагань у Києві він подякував українським організаторам, волонтерам і спортсменам, які захищають країну, а також вшанував пам'ять загиблих плавців.

У 2026 році OCEANMAN знову провів змагання в Києві. Крім того, організація допомагає українським ветеранам брати участь у міжнародних запливах.

Про підтримку України та роль спорту у відновленні ветеранів Егідо розповідав у серпні цього року.