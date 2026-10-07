Анатолій Анатоліч втратив собаку через кліща та дав важливу пораду власникам тварин (відео)

Що сталося із собакою Анатолія Анатоліча

Про втрату Челсі ведучий розповів у своєму Instagram. За його словами, ще за кілька днів до погіршення стану собака почувалася добре, гралася з ним та іншою домашньою улюбленицею Айзою.

Згодом Челсі раптово стала слабкою. Родина запідозрила укус кліща та відвезла її до ветеринарної клініки.

Після обстеження у собаки виявили бабезіоз - захворювання, яке може передаватися через укуси інфікованих кліщів та уражати еритроцити. Челсі отримала лікування, однак її стан не покращився.

Повторні аналізи показали подальше зниження рівня еритроцитів. За словами ведучого, ветеринари також запідозрили імуномедійовану гемолітичну анемію - стан, за якого імунна система руйнує власні еритроцити.

Лікарі намагалися врятувати Челсі та кілька разів проводили реанімаційні заходи, однак собака все одно померла.

Яку пораду Анатоліч дав власникам собак

Розповідаючи про втрату, Анатоліч наголосив, що вирішив поділитися історією Челсі, аби інші власники тварин були уважнішими до своїх улюбленців.

Ведучий звернув увагу на те, що засоби проти кліщів не забезпечують абсолютного захисту, а самі паразити можуть залишатися активними не лише влітку. Тому він закликав регулярно оглядати собак і стежити за будь-якими раптовими змінами в їхньому самопочутті.

Чим небезпечний укус кліща для собак

За даними MSD Veterinary Manual, кліщі можуть переносити бабезіоз - захворювання, яке спричиняють паразити роду Babesia. Вони проникають в еритроцити, а перебіг хвороби у собак може бути різним - від легкого до гострого та потенційно смертельного.

Серед можливих проявів:

слабкість

млявість

підвищена температура

втрата апетиту

анемія

жовтяниця та зміна кольору сечі.

У тяжких випадках через сильну анемію тварині може знадобитися переливання крові.

Фахівці наголошують, що для підтвердження діагнозу потрібні ветеринарний огляд та лабораторні дослідження. Для зменшення ризику зараження рекомендують регулярно використовувати засоби захисту від кліщів і своєчасно видаляти паразитів з тіла тварини.