Анатолий Анатолич потерял собаку из-за клеща и дал важный совет владельцам животных (видео)

Что произошло с собакой Анатолия Анатолича

О потере Челси ведущий рассказал в своем Instagram. По его словам, еще за несколько дней до ухудшения состояния собака чувствовала себя хорошо, играла с ней и другой домашней любимицей Айзой.

Впоследствии Челси внезапно стала слабой. Семья заподозрила укус клеща и отвезла его в ветеринарную клинику.

После обследования у собаки был обнаружен бабезиоз - заболевание, которое может передаваться через укусы инфицированных клещей и поражать эритроциты. Челси получила лечение, однако ее состояние не улучшилось.

Повторные анализы показали дальнейшее снижение уровня эритроцитов. По словам ведущего, ветеринары также заподозрили иммуномедийную гемолитическую анемию - состояние, при котором иммунная система разрушает собственные эритроциты.

Врачи пытались спасти Челси и несколько раз проводили реанимационные мероприятия, однако собака все равно умерла.

Какой совет Анатолич дал владельцам собак

Рассказывая о потере, Анатолич подчеркнул, что решил поделиться историей Челси, чтобы другие владельцы животных были внимательнее к своим любимцам.

Ведущий обратил внимание, что средства против клещей не обеспечивают абсолютной защиты, а сами паразиты могут оставаться активными не только летом. Поэтому он призвал регулярно осматривать собак и следить за какими-либо внезапными изменениями в их самочувствии.

Чем опасен укус клеща для собак

По данным MSD Veterinary Manual, клещи могут переносить бабезиоз - заболевание, вызывающее паразиты рода Babesia. Они проникают в эритроциты, а течение болезни у собак может быть разным - от легкого до острого и потенциально смертельного.

Среди возможных проявлений:

слабость

вялость

повышенная температура

потеря аппетита

анемия

желтуха и изменение цвета мочи.

В тяжелых случаях из-за сильной анемии животному может потребоваться переливание крови.

Специалисты отмечают, что для подтверждения диагноза необходим ветеринарный осмотр и лабораторные исследования. Для уменьшения риска заражения рекомендуется регулярно использовать средства защиты от клещей и своевременно удалять паразитов из тела животного.