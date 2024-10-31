8 наймиліших кішок, які сподобаються всім

Кішки - це не лише прекрасні домашні улюбленці, а й чудові компаньйони. У світі існує безліч милих порід, які вражають своїм зовнішнім виглядом і добрим характером.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список порід, які вважаються наймилішими.
Регдолл - велика і ніжна порода, яка привертає увагу своєю грацією та м'яким, доброзичливим характером. Попри свої значні розміри, ці коти надзвичайно ласкаві та віддані своїм господарям, найбільше полюбляючи проводити час у теплих обіймах, муркотячи від задоволення.
Кішка породи регдолл (фото: Вікіпедія)
Шотландська висловуха - це кішка з особливим шармом, завдяки маленьким складеним вушкам, які надають їй унікального вигляду. Ці коти відомі не лише своїм зовнішнім виглядом, а й доброзичливим, лагідним характером, легко знаходячи спільну мову з дітьми та іншими домашніми улюбленцями.
Скоттіш-фолд, Шотландська клаповуха (фото: Вікіпедія)
Мейн-кун - одна з найбільших та найелегантніших порід кішок, яка зачаровує довгою, шовковистою шерстю в різноманітних відтінках. Ці спокійні та дружні коти відмінно ладнають з дітьми, іншими тваринами і швидко стають улюбленцями кожного, вражаючи своєю лагідністю та милими крихітними пучками вовни на кінчиках вух.
Кішка породи мейн-кун (фото: Вікіпедія)
Селкірк-рекс - порода, яка нагадує живу плюшеву іграшку з округлою мордочкою та пухнастою кучерявою шерстю. Ці доброзичливі та ласкаві кішки чудово ладнають з дітьми, іншими котами та дружніми до них собаками, але потребують регулярного догляду за шерстю, щоб уникнути сплутування та ковтунів.
Кішка породи селкірк-рекс (фото: Вікіпедія)
Бенгальська кішка - чудовий вибір для тих, хто мріє про домашнього улюбленця з екзотичним виглядом диких котів. Завдяки гібридному походженню від азійської леопардової та домашньої кішки, бенгали вирізняються своїм активним характером, високим інтелектом та потребою у додаткових фізичних вправах, залишаючись водночас відданими й доброзичливими компаньйонами.
Бенгальська кішка (фото: Вікіпедія)
Британська короткошерста кішка привертає увагу округлими, схожими на плюшевого ведмедика рисами, що робить її однією з найчарівніших порід. Це спокійна та ніжна порода, яка вважається однією з найстаріших англійських кішок. Завдяки своєму фірмовому блакитному забарвленню, яке є одним з найпопулярніших, британські короткошерсті часто називаються британськими блакитними, хоча їхнє хутро може мати й інші відтінки.
Британська короткошерста (фото: Вікіпедія)
Бірманська кішка - це чарівна порода, що нагадує довгошерсту сіамську, але з унікальними рисами. Завдяки білим "шкарпеткам" на лапах, приголомшливим блакитним очам і характерній темній масці, Бірмани вирізняються серед інших порід. Ці милий і ніжні коти надзвичайно прив'язуються до своїх господарів і не люблять залишатися на самоті, тому часто шукають компанію людей, інших котів або навіть дружніми до собак.
Бірманська кішка (фото: Вікіпедія)
Менська кішка - це одна з наймиліших порід, відома своєю грайливістю та відданістю, яка нагадує поведінку собак. Найяскравішою рисою менсів є відсутність хвоста, що робить їх ще більш унікальними. Ці кішки не тільки грайливі та розумні, але й цікаві та ласкаві, завдяки чому вони швидко стають улюбленцями своїх господарів. Більшість менсів також володіють чудовими навичками мишоловів, що додає їм практичної цінності в домі.
Менська кішка (фото: Вікіпедія)
До речі, раніше ми розказували, як часто слід водити кішку до ветеринара залежно від її віку.
Також раніше ми пояснювали, як навчити кота не боятися води.
Під час написання матеріалу були використані джерела: The Spruce Pets, Вікіпедія.