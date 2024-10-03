6 найкращих вправ з вагою, які уповільнюють старіння

6 ефективних силових вправ, які уповільнюють старіння

1. Присідання

Присідання чудово підходять для розвитку м’язів нижньої частини тіла, рівноваги та рухливості. Ви повинні опускатися, поки ваші стегна не будуть паралельні землі.

Щоб налаштуватися, поставте обидві ноги на землю на ширині плечей або на ширині стегон. Ваші пальці ніг повинні трохи виступати. Зігніть обидва коліна та відведіть стегна назад, щоб опуститися в присідання, доки стегна не досягнуть паралельного положення підлозі. Натисніть на обидві ноги, щоб повернутися в положення стоячи.

Вправа присідання (фото: eatthis.com)

2. Віджимання

Віджимання допомагають підтримувати силу тиску верхньої частини тіла, а також стабільність тіла.

Щоб виконувати класичні віджимання, розташуйте обидві руки за межами розмаху плечей під грудьми. Вирівняйте стегна з плечима та зберігайте нейтральний вигин» нижньої частини спини під час цієї вправи. Активуйте руки, згинаючи обидва лікті, щоб опуститися до підлоги. Наблизившись до землі, але не торкаючись її, знову повторіть вправу.

Вправа віджимання (фото: eatthis.com)

3. Випади

Випади допомагають підтримувати рівновагу під час ходьби, а також покращують рухливість і силу ваших ніг і стегон. Починайте праву стоячи, розставивши ноги на ширині плечей. Витягніть одну ногу перед собою і зігніть обидві коліна. Опустіть тіло в випад, поки коліно не торкнеться землі. Натисніть на передню ногу, щоб піднятися і встати.

Вправа випади (фото: eatthis.com)

4.Собака-птах

Собака-птах - чудова основна вправа на стабільність для здоров’я попереку. Щоб виконати цю вправу для зміцнення спини, почніть на четвереньках на килимку для йоги, вирівнявши руки з плечима.

Активуйте спину ​​та підтягніть підборіддя, поступово витягуючи ліву руку та праву ногу. Затримайтеся в цьому положенні на мить, потім поверніться у вихідне положення та повторіть рух правою рукою та лівою ногою.

Вправа собака-птах (фото: eatthis.com)

5. Бічна планка

Бічна планка тренує квадратний м’яз попереку, ключовий м’яз кора/попереку.

Перенесіть вагу тіла на праву сторону і зіпріться на передпліччя. Ваші лікті повинні знаходитися під плечима. Підніміть стегна так, щоб ваше тіло утворювало пряму лінію. Права нога впирається в підлогу, а ліва знаходиться на ній. Підніміть ліву руку вгору або покладіть уздовж тіла. Не забудьте змінювати сторони.

Вправа бічна планка (фото: eatthis.com)

6. Мертвий жук

Мертвий жук - чудова вправа на прес початкового рівня складності. Ця вправа зміцнює всі м’язи, які протидіють небажаному вигинанню попереку. Найважливіше щільно притиснути нижню частину спини до підлоги (використовуючи м’язи живота).

Підтримуючи це положення спини, простягайте по черзі протилежні руку й ногу паралельно до підлоги. Це чудова вправа, щоб навчитися рухати кінцівками, залишаючи корпус нерухомим.

Вправа Мертвий жук (фото: eatthis.com)