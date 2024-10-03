6 самых лучших упражнений с весом, которые замедляют старение

6 эффективных силовых упражнений, замедляющих старение

1. Приседания

Приседания отлично подходят для развития мышц нижней части тела, равновесия и подвижности. Вы должны опускаться, пока ваши бедра не будут параллельны земле.

Чтобы настроиться, поставьте обе ноги на землю на ширине плеч или ширине бедер. Ваши пальцы ног должны немного выступать. Согните оба колена и отведите бедра назад, чтобы опуститься в приседания, пока бедра не достигнут параллельного положения полу. Нажмите на обе ноги, чтобы вернуться в положение стоя.

Упражнение приседания (фото: eatthis.com)

2. Отжимания

Отжимания помогают поддерживать силу давления верхней части тела, а также стабильность тела.

Чтобы выполнять классические отжимания, поместите обе руки за пределами размаха плеч под грудью. Выровняйте бедра с плечами и сохраняйте нейтральный изгиб нижней части спины во время этого упражнения. Активируйте руки, сгибая оба локтя, чтобы опуститься в пол. Приблизившись к земле, но не прикасаясь к ней, снова повторите упражнение.

Упражнение отжима (фото: eatthis.com)

3. Выпады

Выпады помогают поддерживать равновесие во время ходьбы, а также улучшают подвижность и силу ваших ног и бедер. Начинайте право стоя, расставив ноги на ширине плеч. Вытяните одну ногу перед собой и согните оба колена. Опустите тело в выпад, пока колено не коснется земли. Нажмите на переднюю ногу, чтобы подняться и подняться.

Упражнение выпады (фото: eatthis.com)

4.Собака-птица

Собака-птица - прекрасное основное упражнение на стабильность для здоровья поясницы. Чтобы выполнить это упражнение для укрепления спины, начните на четвереньках на коврике для йоги, выровняв руки с плечами.

Активируйте спину и подтяните подбородок, постепенно вытягивая левую руку и правую ногу. Задержитесь в этом положении на мгновение, затем вернитесь в исходное положение и повторите движение правой рукой и левой ногой.

Упражнение собака-птица (фото: eatthis.com)

5. Боковая планка

Боковая планка тренирует квадратную мышцу поясницы, ключевую мышцу кора/поясницы.

Перенесите вес тела на правую сторону и обопритесь на предплечье. Ваши локти должны находиться под плечами. Поднимите бедра так, чтобы ваше тело образовывало прямую линию. Правая нога упирается в пол, а левая находится на ней. Поднимите левую руку вверх или уложите вдоль тела. Не забудьте изменять стороны.

Упражнение боковой планки (фото: eatthis.com)

6. Мертвый жук

Мертвый жук - прекрасное упражнение на пресс начального уровня сложности. Это упражнение укрепляет все мышцы, противодействующие нежелательному изгибу поясницы. Важнее всего плотно прижать нижнюю часть спины к полу (используя мышцы живота).

Поддерживая это положение спины, протягивайте поочередно противоположные руку и ногу параллельно полу. Это отличное упражнение, чтобы научиться двигать конечностями, оставляя корпус неподвижным.

Упражнение Мертвый жук (фото: eatthis.com)