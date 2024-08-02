5 розваг влітку, які лікарі швидкої допомоги ніколи не дозволили б своїм дітям

Плавати або перебувати біля води без нагляду

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, утоплення є основною причиною смерті дітей віком від 1 до 4 років та другою причиною випадкової смерті дітей віком від 5 до 14 років.

Навіть, якщо дитину після утоплення вдалося врятувати, воно все одно може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, таких як пошкодження мозку або постійна втрата працездатності. Тому лікарі особливо пильні, коли йдеться про дітей і безпеку на воді.

"Утоплення може статися за кілька секунд, і діти ніколи не повинні плавати самі, тому що вони можуть потонути. Завжди має бути хтось, хто слідкує за водою, коли діти біля водойми. Домашні басейни завжди повинні мати огорожі", - каже лікар-педіатр Нкеіру Ораджіака.

Їздити на велосипеді без шолома

Колишній лікар невідкладної допомоги Джессіка Сінгх, звернула увагу на дослідження 2018 року, яке показало, що приблизно 2,2 млн дітей віком від 5 до 17 років пройшли лікування у відділеннях невідкладної допомоги з травмами, пов'язаними з велосипедом, між 2006 та 2015 роками. Це в середньому по 600 травм на день.

"З них травми голови є найбільш смертоносними, на них припадає приблизно 60% смертельних випадків, пов'язаних з аваріями на велосипедах серед дітей", - сказала вона.

Травми можуть виникнути в результаті падіння з велосипеда, спроби трюку або удару велосипеда. Враховуючи високу частоту травм, пов'язаних з їздою на велосипеді, носити шолом - і правильно його носити - важливо як дітям, так і дорослим. Дослідження показують, що шоломи знижують ризик травм голови, мозку та обличчя.

Шолом має правильно підходити, щоб захистити вашу дитину. , це означає, що він повинен щільно прилягати навколо (це означає відсутність місця між піною та головою дитини), нижня частина подушечки в передній частині шолома повинна бути на ширину одного-двох пальців вище брів.

Задня частина шолома не повинна торкатися верхньої частини шиї, а ремінець для підборіддя має бути достатньо натягнутим, щоб між підборіддям і ремінцем залишалося не більше одного-двох пальців. Якщо підборідний ремінь застібнутий, шолом не повинен рухатися в будь-якому напрямку, спиною вперед або збоку в бік.

Використовувати, кататися або грати біля газонокосарки

Щороку 10 000 дітей отримують травми від газонокосарки, і травми, пов'язані з газонокосаркою, є найпоширенішою причиною серйозної втрати кінцівок у дітей віком до 10 років.

Діти не повинні кататися на газонокосарці, навіть з дорослими. І не повинні гратися на вулиці, поки дорослі працюють з газонокосаркою.

Дослідження 2023 року показують, що найсерйозніші травми, пов'язані з газонокосаркою, траплялися, коли діти перебували поруч з машиною (наприклад, водій рухав газонокосарку задом і не знав, що за нею дитина).

Крім того, камені, палиці та інше сміття можуть вдаритися по лезах косарки та полетіти в дитину. Це призводить до травм очей або травми обличчя.

Гратися на вулиці, коли дуже-дуже жарко

Теплові рекорди цього року б'ються по всьому світу. Тому як ніколи важливо усвідомлювати небезпеку надмірного впливу тепла. Тривале перебування під дією високих температур і вологості без полегшення та належної гідратації може спричинити підвищення температури вашого тіла та призвести до захворювань, пов’язаних зі спекою.

"Діти, особливо маленькі діти, менш здатні до терморегуляції та мають меншу толерантність до спеки, ніж дорослі. Цьому є багато причин, у тому числі той факт, що їхні фізіологічні системи розвиваються, вони мають менший об'єм крові та зменшують потовиділення", - пояснює Сінгх.

Ось чому діти піддаються більшому ризику захворювань, пов'язаних зі спекою, таких як спекотний висип, теплові судоми, теплове виснаження та тепловий удар.

Кататися на квадроциклі

Їзда на позашляховиках або квадроциклах є популярним, але небезпечним видом активного відпочинку серед дітей і підлітків. Це було названо "серйозною загрозою для здоров’я та благополуччя" молодих людей.

"Квадроцикли здаються дуже веселими та дуже затребуваними влітку, але катання вимагає високих навичок і швидкого мислення, чого немає у більшості дітей", - сказав Ораджіака.

Ось чому AAP каже, що діти до 16 років не повинні користуватися квадроциклами. Травми трапляються, коли дітей викидають з транспортних засобів, вони потрапляють в аварії або перевертаються, а їзда на дорогах загального користування (а не на полях чи стежках) особливо небезпечна.

Діти можуть зламати кістки в стегнах, руках або ногах. Крім того, існує ризик серйозних травм голови, особливо якщо водій не носить шолом: подумайте про переломи черепа, струс мозку або навіть крововилив у мозок.