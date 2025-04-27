108-річний британець розкрив секрет довголіття: проста звичка щодня

Історія життя 108-річного британця

Френк Честер, якого вважають шостим найстарішим чоловіком у Великій Британії, нещодавно відсвяткував своє 108-річчя. Під час Другої світової війни він служив офіцером Королівського військово-морського флоту та був підвищений до звання першого лейтенанта на борту HMS Honeysuckle.

Окрім своєї віри, Френк жартома приписує своє довголіття простій щоденній звичці.

"Я завжди сідаю, щоб надягти штани. Якщо б я намагався робити це стоячи, то впав би", - зізнався він.

Під час війни HMS Honeysuckle супроводжував конвої, захищаючи підводні човни та торгові судна від атак. Френк пригадав момент, коли їхній корабель був атакований німецькими літаками поблизу Норвегії.

"Коли ми побачили німецький літак, ми знали, що він летить до нас. Я чув стукіт, але швидко зрозумів, що це стукають мої коліна", - розповів довгожитель.

Після війни Френк переїхав до Волсолла, де зустрів актрису Лілі. Він є прадідом і продовжує надихати багатьох своїм життєвим досвідом та оптимізмом.