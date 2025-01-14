10 видів сміття, які ні в якому разі не можна прибирати пилососом

Рідини та волога сміття

Пилососи для сухого прибирання не призначені для збору води або рідин. Потрапляння вологи може пошкодити мотор, викликати коротке замикання або сприяти розвитку плісняви всередині пристрою.

Якщо потрібно прибрати рідину, використовуйте спеціальний пилосос для вологого прибирання або ганчірку. Залишення вологи всередині пилососа може також спричинити неприємний запах.

Будівельний пил

Будівельний пил, гіпс чи цемент можуть засмітити фільтри та мотор пилососа. Такий дрібний пил часто проходить через фільтри й повертається в повітря, погіршуючи його якість.

Для прибирання будівельного сміття краще використовувати спеціальний промисловий пилосос. Звичайний пилосос просто не справляється з цими матеріалами.

Гаряче сміття - попіл або вугілля

Гарячий попіл з каміну чи мангалу може пошкодити пластикові частини пилососа або викликати займання. Навіть охололий попіл залишається дрібним і може засмітити фільтри. Для такого сміття краще використовувати металеву совок та щітку.

Великі шматки скла

Скляні уламки можуть пошкодити шланг або контейнер пилососа. Крім того, гострі краї скла можуть порізати мішок або застрягнути в механізмах. Прибирайте скло вручну, використовуючи щітку й совок, щоб уникнути небезпеки. Не забувайте про рукавички для захисту рук.

Волосся у великій кількості

Хоча пилососи часто використовують для прибирання волосся, великі його обсяги можуть стати проблемою. Волосся заплутується навколо щіток і валиків, що ускладнює роботу пристрою. Згодом це може спричинити перегрівання мотора. Регулярно чистіть щітки, якщо ви часто прибираєте волосся пилососом.

Зовсім не всі види сміття можна прибирати пилососом (фото: Freepik.com)

Дрібні монети та інші металеві предмети

Монети, кнопки або металеві уламки можуть застрягти в механізмі пилососа та пошкодити його. Крім того, такі предмети створюють шум і можуть розірвати мішок. Збирайте подібні речі вручну, перш ніж використовувати пилосос. Це збереже ваш пристрій у справному стані.

Залишки їжі

Навіть якщо їжа виглядає сухою, її залишки можуть спричинити неприємний запах або привабити комах. Маслянисті продукти можуть залишити сліди жиру на деталях пилососа, що ускладнює їхнє очищення. Для таких залишків краще використовувати смітник та серветку. Пилосос не призначений для утилізації їжі.

Пилок та дрібний пух

Дрібний пилок або пух часто не затримуються фільтром пилососа і потрапляють назад у повітря. Це може викликати алергію або проблеми з диханням, особливо у чутливих людей. Краще зібрати таке сміття вологою ганчіркою. Це допоможе зменшити поширення алергенів у повітрі.

Залишки косметичних засобів

Пудра, тіні для повік або дрібний блиск часто поводяться, як будівельний пил. Вони засмічують фільтри й можуть пошкодити мотор пилососа. До того ж такі часточки важко повністю зібрати з поверхонь. Використовуйте для їх прибирання серветки або ганчірку.

Нитки, шнурки та інші довгі предмети

Довгі нитки чи шнурки можуть намотатися на щітки або валики пилососа. Це ускладнює його роботу й може спричинити пошкодження деталей. Замість цього зберіть їх вручну, щоб уникнути проблем. Регулярно перевіряйте стан щіток, якщо такі предмети потрапляють у пилосос.