10 видов мусора, которые ни в коем случае нельзя убирать пылесосом

Пылесос - незаменимый помощник в поддержании чистоты дома. Однако не весь мусор можно смело отправлять в его мешок или контейнер.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о десяти категориях мусора, который ни при каких обстоятельствах не следует убирать пылесосом.
Пылесосы для сухой уборки не предназначены для сбора воды или жидкостей. Попадание влаги может повредить мотор, вызвать короткое замыкание или способствовать развитию плесени внутри устройства.
Если нужно убрать жидкость, используйте специальный пылесос для влажной уборки или тряпку. Оставление влаги внутри пылесоса может также вызвать неприятный запах.
Строительная пыль, гипс или цемент могут засорить фильтры и мотор пылесоса. Такая мелкая пыль часто проходит через фильтры и возвращается в воздух, ухудшая его качество.
Для уборки строительного мусора лучше использовать специальный промышленный пылесос. Обычный пылесос просто не справляется с этими материалами.
Горячий пепел из камина или мангала может повредить пластиковые части пылесоса или вызвать воспламенение. Даже остывший пепел остается мелким и может засорить фильтры. Для такого мусора лучше использовать металлический совок и щетку.
Стеклянные осколки могут повредить шланг или контейнер пылесоса. Кроме того, острые края стекла могут порезать мешок или застрять в механизмах. Убирайте стекло вручную, используя щетку и совок, чтобы избежать опасности. Не забывайте о перчатках для защиты рук.
Хотя пылесосы часто используют для уборки волос, большие их объемы могут стать проблемой. Волосы запутываются вокруг щеток и валиков, что затрудняет работу устройства. Со временем это может привести к перегреву мотора. Регулярно чистите щетки, если вы часто убираете волосы пылесосом.
Монеты, кнопки или металлические обломки могут застрять в механизме пылесоса и повредить его. Кроме того, такие предметы создают шум и могут разорвать мешок. Собирайте подобные вещи вручную, прежде чем использовать пылесос. Это сохранит ваше устройство в исправном состоянии.
Даже если еда выглядит сухой, ее остатки могут вызвать неприятный запах или привлечь насекомых. Маслянистые продукты могут оставить следы жира на деталях пылесоса, что затрудняет их очистку. Для таких остатков лучше использовать мусорное ведро и салфетку. Пылесос не предназначен для утилизации пищи.
Мелкая пыльца или пух часто не задерживаются фильтром пылесоса и попадают обратно в воздух. Это может вызвать аллергию или проблемы с дыханием, особенно у чувствительных людей. Лучше собрать такой мусор влажной тряпкой. Это поможет уменьшить распространение аллергенов в воздухе.
Пудра, тени для век или мелкий блеск часто ведут себя, как строительная пыль. Они засоряют фильтры и могут повредить мотор пылесоса. К тому же такие частички трудно полностью собрать с поверхностей. Используйте для их уборки салфетки или тряпку.
Длинные нитки или шнурки могут намотаться на щетки или валики пылесоса. Это затрудняет его работу и может привести к повреждению деталей. Вместо этого соберите их вручную, чтобы избежать проблем. Регулярно проверяйте состояние щеток, если такие предметы попадают в пылесос.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Spruce, Apartment Therapy, Lifehacker.