10 видов мусора, которые ни в коем случае нельзя убирать пылесосом

Жидкости и влажный мусор

Пылесосы для сухой уборки не предназначены для сбора воды или жидкостей. Попадание влаги может повредить мотор, вызвать короткое замыкание или способствовать развитию плесени внутри устройства.

Если нужно убрать жидкость, используйте специальный пылесос для влажной уборки или тряпку. Оставление влаги внутри пылесоса может также вызвать неприятный запах.

Строительная пыль

Строительная пыль, гипс или цемент могут засорить фильтры и мотор пылесоса. Такая мелкая пыль часто проходит через фильтры и возвращается в воздух, ухудшая его качество.

Для уборки строительного мусора лучше использовать специальный промышленный пылесос. Обычный пылесос просто не справляется с этими материалами.

Горячий мусор - пепел или уголь

Горячий пепел из камина или мангала может повредить пластиковые части пылесоса или вызвать воспламенение. Даже остывший пепел остается мелким и может засорить фильтры. Для такого мусора лучше использовать металлический совок и щетку.

Большие куски стекла

Стеклянные осколки могут повредить шланг или контейнер пылесоса. Кроме того, острые края стекла могут порезать мешок или застрять в механизмах. Убирайте стекло вручную, используя щетку и совок, чтобы избежать опасности. Не забывайте о перчатках для защиты рук.

Волосы в большом количестве

Хотя пылесосы часто используют для уборки волос, большие их объемы могут стать проблемой. Волосы запутываются вокруг щеток и валиков, что затрудняет работу устройства. Со временем это может привести к перегреву мотора. Регулярно чистите щетки, если вы часто убираете волосы пылесосом.

Совсем не все виды мусора можно убирать пылесосом (фото: Freepik.com)

Мелкие монеты и другие металлические предметы

Монеты, кнопки или металлические обломки могут застрять в механизме пылесоса и повредить его. Кроме того, такие предметы создают шум и могут разорвать мешок. Собирайте подобные вещи вручную, прежде чем использовать пылесос. Это сохранит ваше устройство в исправном состоянии.

Остатки пищи

Даже если еда выглядит сухой, ее остатки могут вызвать неприятный запах или привлечь насекомых. Маслянистые продукты могут оставить следы жира на деталях пылесоса, что затрудняет их очистку. Для таких остатков лучше использовать мусорное ведро и салфетку. Пылесос не предназначен для утилизации пищи.

Пыльца и мелкий пух

Мелкая пыльца или пух часто не задерживаются фильтром пылесоса и попадают обратно в воздух. Это может вызвать аллергию или проблемы с дыханием, особенно у чувствительных людей. Лучше собрать такой мусор влажной тряпкой. Это поможет уменьшить распространение аллергенов в воздухе.

Остатки косметических средств

Пудра, тени для век или мелкий блеск часто ведут себя, как строительная пыль. Они засоряют фильтры и могут повредить мотор пылесоса. К тому же такие частички трудно полностью собрать с поверхностей. Используйте для их уборки салфетки или тряпку.

Нитки, шнурки и другие длинные предметы

Длинные нитки или шнурки могут намотаться на щетки или валики пылесоса. Это затрудняет его работу и может привести к повреждению деталей. Вместо этого соберите их вручную, чтобы избежать проблем. Регулярно проверяйте состояние щеток, если такие предметы попадают в пылесос.