Жорсткий карантин по всій Україні: коли можуть ввести і яким він буде

В Україні на тлі третьої хвилі коронавірусу різко зростає захворюваність. Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький оцінив можливість локдауна і пояснив низький темп вакцинації. Також він розповів, якими будуть нові обмеження і при яких умовах запровадять жорсткий карантин на території всієї країни.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS .

Як повідомляється, нових обмежень не буде. Можливе введення старих, коли 13 областей опиняться в червоній зоні або 70% ліжок будуть переповненими.

Також Радуцький прокоментував ситуацію зі швидкістю вакцинації в країні.

"Темпи вакцинації дуже повільні. Причини: антиагітація - "колять гівном" - з боку українських політиків і фейки Росії, яка веде корпоративну війну з іншими виробниками", - вважає чиновник.

Голова комітету ВР з питань здоров'я нації також повідомив, що після консультації з лікарем і сам буде вакцинуватися.

Радуцький повідомляє, що держави ЄС паспорта вакцинації не вводять і умовою для перетину кордону наявність щеплення поки не є.

"Країни ЄС не вводять міжнародні паспорти вакцинації. Є країни, які роблять це для внутрішнього користування", - додав експерт.