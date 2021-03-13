ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Жорсткий карантин по всій Україні: коли можуть ввести і яким він буде

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 18:38
Жорсткий карантин по всій Україні: коли можуть ввести і яким він буде Локдаун в Україні можуть знову ввести (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В Україні на тлі третьої хвилі коронавірусу різко зростає захворюваність. Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький оцінив можливість локдауна і пояснив низький темп вакцинації. Також він розповів, якими будуть нові обмеження і при яких умовах запровадять жорсткий карантин на території всієї країни.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Як повідомляється, нових обмежень не буде. Можливе введення старих, коли 13 областей опиняться в червоній зоні або 70% ліжок будуть переповненими.

Також Радуцький прокоментував ситуацію зі швидкістю вакцинації в країні.

"Темпи вакцинації дуже повільні. Причини: антиагітація - "колять гівном" - з боку українських політиків і фейки Росії, яка веде корпоративну війну з іншими виробниками", - вважає чиновник.

Голова комітету ВР з питань здоров'я нації також повідомив, що після консультації з лікарем і сам буде вакцинуватися.

Радуцький повідомляє, що держави ЄС паспорта вакцинації не вводять і умовою для перетину кордону наявність щеплення поки не є.

"Країни ЄС не вводять міжнародні паспорти вакцинації. Є країни, які роблять це для внутрішнього користування", - додав експерт.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за минулу добу, 12 березня, підтвердили 13 276 нових випадки коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.

Також 12 березня, правоохоронці провели перевірку в "Буковелі" через порушення карантину. За інформацією місцевих ЗМІ, поліція блокувала роботу підйомників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Карантин Локдаун
LITE
Холоди затягнуться надовго: синоптики уточнили прогноз на березень
Холоди затягнуться надовго: синоптики уточнили прогноз на березень